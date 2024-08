Für die einen ist es ein Kristallisationspunkt ihrer Geschichte und von überragender symbolischer Bedeutung, für die anderen ist es leider nach wie vor ein relativ blinder Fleck. Das ist soeben wieder klar geworden bei den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands von 1944. In Deutschland fehlt noch immer sehr viel Wissen um den Aufstand der polnischen Heimatarmee. Das ist umso bedauerlicher, wenn man die Verheerungen bedenkt, die Wehrmacht und SS bei der Niederschlagung des Aufstands in der Hauptstadt des Nachbarlandes angerichtet haben. Heinrich Himmler sagte es im September 1944 ganz offen: „Außerdem habe ich gleichzeitig den Befehl gegeben, dass Warschau restlos zerstört wird. (...) Der Befehl lautet: Jeder Häuserblock ist niederzubrennen und zu sprengen.“ Am Ende des Krieges waren gerade einmal zehn Prozent der Häuser unzerstört.