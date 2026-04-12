Zum Glück sei ja nun gerade kein Wahlkampf in Polen, scherzt Rafał Trzaskowski. Sonst könnte er hier sich nicht so einfach für eine gute Zugverbindung nach Berlin aussprechen. Rafał Trzaskowski ist Bürgermeister oder, wie man in Polen sagt, Stadtpräsident von Warschau. Im vergangenen Sommer unterlag er in der Präsidentschaftswahl knapp dem Rechtsnationalisten Karol Nawrocki.