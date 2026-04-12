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StädtepartnerschaftenWie zwei Bürgermeister Europas Zusammenhalt fördern

Lesezeit: 3 Min.

Drei Jahre im Amt, aber schon das zweite Mal in Warschau: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (re.) trifft Stadtpräsident Rafał Trzaskowski in der polnischen Hauptstadt.
Drei Jahre im Amt, aber schon das zweite Mal in Warschau: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (re.) trifft Stadtpräsident Rafał Trzaskowski in der polnischen Hauptstadt. Senatskanzlei Berlin / Laura Donath

Die Stadtoberhäupter von Berlin und Warschau, Kai Wegner und Rafał Trzaskowski, trotzen dem Trend der Europaverdrossenheit. Sie zeigen, warum die EU gut für Kommunen ist.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Zum Glück sei ja nun gerade kein Wahlkampf in Polen, scherzt Rafał Trzaskowski. Sonst könnte er hier sich nicht so einfach für eine gute Zugverbindung nach Berlin aussprechen. Rafał Trzaskowski ist Bürgermeister oder, wie man in Polen sagt, Stadtpräsident von Warschau. Im vergangenen Sommer unterlag er in der Präsidentschaftswahl knapp dem Rechtsnationalisten Karol Nawrocki.

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