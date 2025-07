Vor den Beratungen über eine Pflegereform ab Montag warnt der Bundesrechnungshof vor einer Finanzlücke von 12,3 Milliarden Euro im Bereich der Pflegeversicherung. Das berichtet die Bild am Sonntag und zitiert dabei aus einem Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Laut der Zeitung berufen sich die Rechnungsprüfer in ihrem Schreiben auf Zahlen aus dem Bundesgesundheitsministerium. Dieses zeichne für die nächsten Jahre „ein düsteres Bild“. Für das Jahr 2026 rechne es mit einem Defizit von 3,5 Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2029 erwarte das Ministerium „ein Anwachsen des Defizits auf 12,3 Milliarden Euro“. Grund für die wachsende Finanzlücke sei der „unerwartet starke“ Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen sowie die Deckelung des Eigenanteils bei den Pflegeleistungen im Heim. Ende 2024 waren laut Bundesrechnungshof 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig – 400 000 mehr als im Vorjahr.