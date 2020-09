Kommentar von Henrike Roßbach

Ja, sie sind lästig, diese Arbeitskämpfe im öffentlichen Dienst. Während es den Normalbürger eher wenig juckt, wenn bei Daimler die roten Fahnen vor dem Werkstor wehen, stören Warnstreiks im öffentlichen Dienst so gut wie immer den Alltag der Menschen. Busse, die nicht fahren, geschlossene Kindergärten - das nervt, und weil gerade Corona ist, nervt es besonders. Denn, ganz ehrlich: Haben wir es nicht schon schwer genug?

Schon. Aber darum geht es nicht.

Denn was ist denn jetzt mit den berühmten Corona-Helden in den Arbeitsagenturen, Kitas, Pflegeheimen, im Nahverkehr und bei der Müllabfuhr? Ihre Arbeit wurde in den vergangenen Monaten stärker wahrgenommen als je zuvor, und diese neue Wertschätzung wollen die Beschäftigten auf dem Gehaltszettel materialisiert sehen. Das ist ihr gutes Recht, und dazu gehört, ihre Forderungen auch warnstreikend vortragen zu dürfen. Eine Gesellschaft muss das aushalten können, auch in einer Krise. Denn die Pandemie hat ja gezeigt, was viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst täglich leisten. Wenn nun dieselbe Pandemie herangezogen würde, um die Warnstreiks als unangemessen zu geißeln, wäre das reichlich skurril.

Und dann ist da noch das Problem der Lohnfindung an sich. Wenn die Metaller mehr Geld verlangen, können sie vorrechnen, wie viel produktiver sie geworden sind seit der vorangegangenen Tarifrunde. Wie aber will man die Produktivität einer Bibliothekarin messen? Oder die eines Trambahnfahrers? Die Arbeitgeber haben darauf eine sehr einfache Antwort, die ihnen jetzt verlockender denn je erscheint: Bezahlt wird nach Kassenlage, und die ist derzeit, leider, leider, ziemlich übel.

Die Gewerkschaften müssen so oder so aufpassen, den Bogen nicht zu überspannen

Klug aber ist das nicht. Zum einen wird auf allen anderen politischen Bühnen seit Monaten gepredigt, auf gar keinen Fall dürfe man der Krise hinterhersparen, richtig sei vielmehr das Gegenteil: Geldschleusen auf, Schuldenbremse weg. Nun kann man zwar streiten darüber, wie lange welche Schleusen tatsächlich offen bleiben sollten. Im Grundsatz aber ist Sparsamkeit in der Krise keine Tugend.

Bedeutsamer aber ist etwas anderes: Der Staat braucht eine Menge guter Leute, um seine Zukunftsaufgaben bewältigen zu können: die Digitalisierung der Verwaltung, der Wohnungsbau, die Transformation des Arbeitsmarktes, die Bildung und Betreuung der Kinder, ein umweltfreundlicher und funktionierender Nahverkehr, eine effizient funktionierende Verwaltung. Viele Fachkräfte aber sind schon heute knapp und können auch in der freien Wirtschaft einen guten Job finden.

Klar, ein Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst ist ein sehr sicherer, was angesichts Millionen von Kurzarbeitern besonders deutlich wird. Und ja, längst nicht jeder im öffentlichen Dienst ist ein Corona-Held, manch einer hat verdammt ruhige Monate hinter sich, bei vollem Gehalt. Fraglich ist auch, ob die Gewerkschaft zur Zukunftssicherung im öffentlichen Dienst wirklich Entscheidendes beiträgt, wenn sie abermals besonders viel rausholen will für Hilfs- statt für Fachkräfte.

Die Gewerkschaften müssen so oder so aufpassen, den Bogen nicht zu überspannen. Die Echokammer für ihr Tun aber muss die Bevölkerung sein. In Kitas etwa, die im Frühjahr nicht mal versucht haben, Kontakt zu den Familien zu halten, und die Notbetreuungsanträge deutlich lieber abgelehnt als angenommen haben, werden die Eltern hoffentlich sehr deutlich machen, was sie von Warnstreiks halten.