Wenn eine Gewerkschafterin „wirklich wütend“ wird, dann erwartet man das Anprangern unverschämter Arbeitsbedingungen oder Löhne oder wenigstens eine Spitze gegen die Arbeitgeber. Bei DGB-Chefin Yasmin Fahimi klingt das gerade anders: „Wir müssen Industrie und Wirtschaftspolitik ins Zentrum der politischen Debatte rücken“, fordert sie im Interview in der SZ und klingt dabei fast wie eine Unternehmerin . „Stattdessen muss ich jede Woche absurde Vorschläge diskutieren, beispielsweise ob wir ernsthaft durch die Abschaffung der Hautkrebsvorsorge irgendetwas in diesem Land bewegt bekommen.“

Emotional möchte man zustimmen. Rational pausiert man hingegen und fragt: Braucht es nicht doch solche Einschnitte? Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger findet jedenfalls sogar, die gerade vorgestellte Gesundheitsreform der Regierung ginge nicht weit genug: „Der Mut zur echten Reform ist auf halber Strecke verloren gegangen“, sagt er. Kleine, nicht besonders gewagte Prognose: Diese Debatte wird weitergehen.

Morgen ist nicht nur Tag der Arbeit, sondern auch offiziell der erste Tag, an dem München einen neuen Oberbürgermeister hat: Dominik Krause, der 35-jährige Grüne, der den SPD-Platzhirschen Dieter Reiter besiegte. Über Krause ist deutschlandweit eine Sache erstaunlich bekannt, auch bei Leuten, die sich für Münchener Stadtpolitik sonst wirklich nicht interessieren: Er ist schwul. Krause geht offen damit um, nutzt es sogar. Doch dass es solch ein Thema ist, stört meinen Kollegen Max Fluder. „Im Jahr 2026 sollte es wurscht sein, ob eine Politikerin oder ein Politiker homosexuell ist“, kommentiert er. Das ist im Gegensatz zu den Reformpaketen immerhin etwas, woran jeder Einzelne ganz praktisch im Alltag arbeiten kann.

Und zuletzt noch eine ganz kurze Leseempfehlung an alle, die Kinder oder Enkelkinder haben. Die Rapper „Deine Freunde“ gehören zu den seltenen Phänomenen, auf die sich Eltern, Großeltern und die kleinste Generation einigen können (bekanntester Hit: „Oma gibt mir Schokolade“). Sara Peschke und Moritz Baumstieger haben die Band interviewt.

Was heute wichtig ist

Warken verteidigt ihr Sparpaket vor Bürgern. In der Thüringer Gemeinde Mechterstädt diskutiert CDU-Gesundheitsministerin Warken mit 200 Bürgerinnen und Bürgern. Es sei ihr „sehr bewusst“, dass ihr Sparpaket „für viele eine Zumutung“ sei. Solch große Maßnahmen würden Veränderung bedeuten. Doch zum Beispiel die Krankenhausfinanzierung sei nicht mehr zu stemmen. Zum Artikel

DGB-Chefin Fahimi kritisiert die Bundesregierung scharf. Die Reformdebatte mache sie wütend, sagt Yasmin Fahimi. Gesundheit, Arbeitsrecht, Sozialstaat – die DGB-Vorsitzende stellt sich gegen mehrere Pläne der Bundesregierung. Sie droht, Proteste dagegen zu organisieren. „Wer die gesetzliche Rente kürzen will, wird unseren vollen Widerstand erfahren – und bei der Arbeitszeit ebenso“, sagt sie. Zum Interview

USA prüfen laut Trump eine Truppenreduzierung in Deutschland. Seine Regierung wolle über eine mögliche Truppenreduzierung „in Kürze“ entscheiden, schreibt US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zuvor hat Bundeskanzler Merz den Krieg mit Iran scharf kritisiert. Merz aber sagt, sein persönliches Verhältnis zu Trump sei „unverändert gut“. Zum Artikel

Neues Heizgesetz: Koalition vereinbart Kostenbremse für Mieter. Bisher stockt die geplante Reform des Heizungsgesetzes, nun hat die Bundesregierung sich auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Demnach sollen Kostenrisiken zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden, das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Auswirkungen der Reform auf Mieterinnen und Mieter waren besonders umstritten. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Games: „The Darkest Files“ ist deutsches Spiel des Jahres 2026. Das Spiel über die Ermittlungen von Fritz Bauer in der Nachkriegszeit gewinnt gegen „Tiny Bookshop“ und „Anno 117: Pax Romana“. Für Erheiterung bei der Preisverleihung sorgte Technologieministerin Bär, die gern als Games-Ministerin auftaucht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Software statt Blech – Gegenentwurf zu den Hyperscalern. Für Codesphere ist es eine Woche der Zuschläge – und der Kontroverse. Das Karlsruher Start-up ist offiziell bei der Deutschland-Plattform dabei. Es dürfte auch zu den Gewinnern einer Bundesausschreibung gehören, gegen die Google aber Beschwerde eingelegt hat. Im Interview spricht Gründer Elias Schneider über die neue Logik eines Staatsmarktes, in dem digitale Souveränität zum Verkaufsargument geworden ist. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Mercosur liefert EU strategische Rohstoffe Das neue Handelsabkommen verschafft Deutschland ab 1. Mai Zugang zu Brasiliens Seltenen Erden, Argentiniens Lithium und Paraguays Mangan. Zudem erleichtert es EU-Firmen, in die Verarbeitung vor Ort einzusteigen, weil es die richtigen Anreize setzt. Doch China ist längst vor Ort. Europa muss schnell handeln. Zum Briefing