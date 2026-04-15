Schätzungen zufolge könnte bei den gesetzlichen Krankenkassen ein Minus von 40 Milliarden Euro bis 2030 auflaufen. Daher reagiert Gesundheitsministerium Nina Warken nun mit einem Bündel von Maßnahmen und greift dabei auf Vorschläge der von ihr eingesetzten „Finanzkommission Gesundheit“ zurück. Drei Viertel der Vorschläge will Warken umsetzen. Mit dem Paket sollen die Kassen 20 Milliarden Euro sparen. Zudem strebt Warken an, dass sie künftig nur noch so viel auszahlen, wie sie einnehmen, und nur solche Leistungen finanzieren, die den Patientinnen und Patienten nachweislich einen Nutzen bringen. Was bedeuten die Einschnitte für Versicherte, Ärztinnen und Ärzte, Pharmaunternehmen, Kliniken und Krankenkassen? Und wie bewerten Fachleute das Sparpaket?