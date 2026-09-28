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Evidenzbasierte MedizinBund streicht renommierter Cochrane-Stiftung die Förderung

Lesezeit: 3 Min.

Kürzungen zulasten der medizinischen Wissenschaft? Die Streichung der Mittel für eine Freiburger Stiftung löst erheblichen Wirbel aus.
Kürzungen zulasten der medizinischen Wissenschaft? Die Streichung der Mittel für eine Freiburger Stiftung löst erheblichen Wirbel aus.
Ute Grabowsky/photothek.net via imago-images

Die an der Uni Freiburg angesiedelte Stiftung untersucht den Nutzen medizinischer Therapien. Auf die Entscheidung des Gesundheitsministeriums reagieren Fachleute mit Unverständnis.

Von Rainer Stadler

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Nina Warken, die im Juli als Gesundheitsministerin abtrat, wird vorgeworfen, sie habe in ihrer kurzen Amtszeit lediglich am Gesundheitswesen gespart, aber nichts an den Strukturen verändert. Das trifft es nicht ganz. Insbesondere die Einschnitte des von Warken durchgesetzten Gesetzes zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge greifen an einigen Stellen tief in diese Strukturen ein. Nun wurde bekannt, dass Warken in ihren letzten Tagen als Ministerin auch beschlossen hat, die Förderung des Bundes für die Cochrane-Stiftung auslaufen zu lassen. Unter Fachleuten löst der Schritt Befremden aus.

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