Nina Warken, die im Juli als Gesundheitsministerin abtrat, wird vorgeworfen, sie habe in ihrer kurzen Amtszeit lediglich am Gesundheitswesen gespart, aber nichts an den Strukturen verändert. Das trifft es nicht ganz. Insbesondere die Einschnitte des von Warken durchgesetzten Gesetzes zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge greifen an einigen Stellen tief in diese Strukturen ein. Nun wurde bekannt, dass Warken in ihren letzten Tagen als Ministerin auch beschlossen hat, die Förderung des Bundes für die Cochrane-Stiftung auslaufen zu lassen. Unter Fachleuten löst der Schritt Befremden aus.