Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin

Die Szene dauerte keine sechs Minuten und enthielt streng genommen keinen Neuigkeitswert. Interessant ist sie dennoch. Jedenfalls für alle, die eine Ahnung davon bekommen wollen, was demnächst in einem von der CDU/CSU erzwungenen Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Cum-Ex-Skandal, der Hamburger Warburg-Bank und der Rolle von Olaf Scholz zu erwarten sein wird. Scholz hatte sich in der Regierungsbefragung am 25. Januar bereits zu Panzerlieferungen an die Ukraine, zu Wohnungsbau und Planungsbeschleunigung geäußert, als Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg zu einer Frage anhub, "die die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers anbetrifft". Welche Erinnerung Scholz an vier Gespräche mit dem Warburg-Banker Christian Olearis habe? Scholz dankte erst einmal, wie es sein Brauch ist, für die Frage. Um sie dann nicht zu beantworten.