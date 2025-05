Wer auf der ostfriesischen Insel Wangerooge Bürgermeister werden will, muss schnell sein: Die Bewerbungsfrist wird auf den 1. Juni vorverlegt, also den kommenden Sonntag. Auf die Stellenanzeige hätten sich bereits knapp 500 Kandidatinnen und Kandidaten beworben, teilten die Parteien CDU, SPD und Grüne aus dem Inselrat mit. Alle bisherigen Bewerbungen wurden demnach gesichtet. Voraussichtlich nach Pfingsten soll ein gemeinsamer Kandidat oder eine Kandidatin präsentiert werden, der oder die von den drei Inselparteien im Wahlkampf unterstützt wird. Die Bürgermeisterwahl ist am 17. August.