Sie ist heiter, sie ist erfüllt von einem lauten Optimismus, wie er in der amerikanischen Politik zumindest auf demokratischer Seite seit den ersten großen Reden von Barack Obama im Jahr 2008 nicht mehr zu spüren war. Hier herrscht Ausgelassenheit, hier herrscht Frohsinn – man kann das sehen auf den TV-Bildern. Dabei sind Harris und Walz noch gar nicht aufgetreten.

Eine Gruppe von Trommlern zieht durch die Halle. Es treten einige lokale Politiker und Aktivisten auf die Bühne, das sind die Menschen, die die Arbeit an der Basis machen. Das Auditorium applaudiert ihnen, wie man auf einem Konzert der Rolling Stones oder von Olivia Rodrigo der örtlichen Vorband applaudieren würde: freundlich, voller Vorfreude auf die Stars des Abends. In diesem Fall: Kamala Harris und Tim Walz.

Moment. Ganz kurz bitte. Kamala Harris und Tim wer? Die unbeliebteste Vizepräsidentin aller Zeiten und ein Nobody aus Minnedingsbums? Was ist denn da denn passiert? Es fallen an diesem Abend viele wichtige, viele programmatische Sätze. Kamala Harris wird die beste Rede ihrer politischen Laufbahn halten, weil sie jetzt wirklich daran glaubt, dass sie Präsidentin werden kann. Aber der beste und wahrste Moment gehört Tim Walz aus Minnesota. An Harris gewandt sagt er: „Thank you for bringing back the joy.“ Danke dir, dass du die Freude zurückgebracht hast.

Die Wirkung, die dieser Satz vor den 10 000 Menschen im Liacouras Center in Philadelphia entfaltet, lässt sich kaum beschreiben. Die Halle explodiert.

Harris scheint zufrieden zu sein mit ihrer Wahl

Es heißt nicht ganz zu Unrecht, der erste Eindruck sei entscheidend. Und im Fall von Tim Walz gilt das allemal. Über zwei Drittel der Amerikaner haben bislang keine Meinung zu ihm, weil sie ihn schlichtweg nicht kennen. Noch nicht, muss man wohl sagen. Denn der erste Eindruck, den Walz in Philadelphia hinterließ, wäre mit dem Wort „vielversprechend“ sehr vorsichtig beschrieben. Da stand ein Mann auf der Bühne, der auf ganz andere Weise begeisterte als seine Vorrednerin und Chefin. Harris klang tatsächlich schon ein bisschen wie die erste Präsidentin im Weißen Haus, Walz klang eher wie der Nachbar von nebenan. Diese Typen seien „creepy and weird as hell“ sagte er über Trump und seine Leute, gruselig und irre seltsam. Das geneigte Publikum liebt dieser Art der Ansprache, das hatten schon die zurückliegenden Tage gezeigt.

Harris stand einen halben Schritt hinter Tim Walz mit einem Gesichtsausdruck, dem man entnehmen konnte, dass sie mit ihrer Personalentscheidung zufrieden war.

Was Kamala Harris gerade hinter sich hat, war wahrscheinlich die schnellste Auswahl eines Running Mates in der jüngeren Geschichte – und gleichzeitig fühlte es sich an wie einer der langwierigsten Auswahlprozesse, weil am Ende das halbe Land die Minuten bis zum Anruf der Vizepräsidentin bei ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten mitzuzählen schien.

Schließlich hat sich Harris wohl auch für den Mann entschieden, mit dem sie sich in den Sonntagsgesprächen am besten verstanden hat. Und das war offenbar der bislang so unscheinbare Tim Walz. „Unterschätze niemals die Lehrer“, sagte der am Dienstagabend auf der Bühne von Philadelphia.

SZ Plus US-Wahlkampf : Endlich ein Normalo Soldat, Erdkundelehrer, Football-Trainer: Tim Walz, Gouverneur von Minnesota und Kamala Harris’ „Running Mate“, gilt als bodenständig. Bislang hat er damit immer Erfolg gehabt. Von Christian Zaschke

Bevor Walz 2006 in die Politik ging, unterrichtete er an einer öffentlichen Schule die Fächer Sozialkunde und Erdkunde. Der gutmütige Pädagoge in ihm scheint immer noch durch. Walz stellte sich der Öffentlichkeit aber vor allem als ein fröhlicher Kämpfer und als ein nahbarer Patriot vor. Er sagte, er habe 24 Jahre lang „stolz die Uniform dieses Landes getragen“, als Mitglied der Nationalgarde stieg er bis in den Rang des Command Sergeant Majors auf. Er sprach aber auch gleich bei seinem ersten großen Auftritt darüber, dass er und seine Frau Gwen jahrelang vergeblich versucht hatten, Kinder zu kriegen; dass es schließlich mit vielen Gebeten und künstlicher Befruchtung gelang. Seine inzwischen erwachsene Tochter heißt deshalb Hope. Wie die Hoffnung. Das mag ein privates Detail sein, aber in einem Land, in dem Abtreibung und Geburtenkontrolle zum Gegenstand des Kulturkampfes geworden sind und damit zu einem zentralen Wahlkampfthema ist es kein unerhebliches Detail: Der Running Mate von Harris glaubt offenbar nicht daran, dass die Fragen der Fortpflanzung allein in Gottes Hand liegen.

Walz soll der sein, mit dem sich das Land identifizieren kann

Tim Walz, 60, wurde in Butte sozialisiert, einem Örtchen mit ein paar hundert Einwohnern im Bundesstaat Nebraska, der zwar nicht ganz an Minnesota grenzt, aber an seiner nordöstlichen Ecke immerhin fast. Zu den verlässlichsten Running Gags des neuen Vizepräsidentschaftskandidaten gehört, dass es in seiner Abschlussklasse auf der Highschool 24 Schüler gab und „zwölf davon waren Cousins“. Mit solchen kleinen Gags aus dem kleinstädtischen Amerika können sich viele identifizieren, egal ob sie politisch links oder rechts stehen.

Aber es gibt wahrscheinlich wenig, auf das sich in diesem zerrissenen Land mehr Leute einigen können als auf eine gute Sportgeschichte. Und auch die hat Walz zu erzählen. Er trainierte ja nicht nur das Football-Team der Mankato West Highschool, sondern holte mit dieser notorisch sieglosen Mannschaft auch die erste Meisterschaft auf Bundestaatsebene. Als Harris ihren Vize in Philadelphia vorstellte, nannte sie ihn nicht etwa ein oder zweimal, sondern eher sieben- bis achtmal „Coach Walz“. Und der lieferte in dieser Rolle einer Rede ab, die streckenweise wie eine Kabinenpredigt bei knappem Halbzeitrückstand klang. Freitagabend, Flutlicht, Ärmel hoch und dann holen wir uns das Ding! „Schlafen können wir wieder, wenn wir hiermit fertig sind“, rief Walz dem Publikum zu.

Seine Frau Gwen lernte Walz bei der Arbeit kennen, sie ist High-School-Lehrerin. Gwen Walz sagte der Zeitung Star Tribune aus Minneapolis einmal, sie habe sich beim Unterricht im Klassenzimmer nebenan immer von dem lauten Organ ihres späteren Ehemannes gestört gefühlt. Ende der Achtzigerjahre unterrichtete Tim Walz dann ein Jahr lang Englisch an einer Schule in China. Angeblich kann er sich bis heute ein wenig auf Mandarin unterhalten.

Die Republikaner versuchen, ihn als Linksradikalen darzustellen

Was man sonst noch so über ihn weiß? Er saß für einen strukturkonservativen und landwirtschaftlich geprägten Teil Minnesotas im US-Kongress, er war erst der zweite Demokrat seit 1890, der diesen Wahlkreis gewann. Er sammelt patriotische Münzen. Er fährt in seinem Dienstwagen als Gouverneur in der Regel vorne auf dem Beifahrersitz, weil im hinten schwindlig wird. Er trinkt weder Kaffee noch Alkohol, sondern am liebsten Diet Mountain Dew, ein Softdrink, der auch schon zum Gegenstand dieses Wahlkampfes wurde. Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance warf den Demokraten neulich vor, nahezu alles als „rassistisch“ zu labeln, was normale Amerikaner eben gerne so täten. Und als Beispiel nannte er: „Ich habe gestern eine Diet Mountain Dew getrunken und heute wieder. Ich bin mir sicher, dass sie das auch rassistisch nennen werden.“ Nö, tun sie bestimmt nicht, denn Tim Walz trinkt das ja selbst den ganzen Tag.

SZ Plus Meinung USA : Tim Walz ist die Lösung für eine klare Schwäche der Demokraten. Erstaunlich ist die Entscheidung für ihn trotzdem Kommentar von Boris Herrmann

Die Republikaner werden nun versuchen, Tim Walz als Linksradikalen darzustellen, was zwar nicht den Tatsachen entspricht, aber wann hätte sich Trump jemals davon abhalten lassen, etwas zu behaupten, nur weil es gelogen wäre? Dennoch war auffällig, wie engagiert die Harris-Kampagne sogleich versuchte, beim Linksradikalismus gegenzuhalten. Gleich in der ersten Pressemitteilung zu ihrem Running Mate wurde explizit betont, dass Walz eine Schusswaffe zu Hause habe, gerne Fasanen jage und das Second Amendment unterstütze, also das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf Waffenbesitz. „Wie Millionen von Waffenbesitzern glaubt er, dass der Kongress mehr unternehmen müsse, um der Waffengewalt in unseren Gemeinden zu begegnen“, stand da noch. Und so ähnlich sagte Walz das dann auch abends in der Halle wieder.

Walz hinterließ an diesem Abend viele bemerkenswerte Sätze, doch zwei stachen heraus. Im ersten ging es darum, dass er mit der anderen Seite zusammenarbeiten könne, dass er also in Zeiten der maximalen Spaltung ein Vermittler sein wolle. „Ich habe die Kunst des Kompromisses gelernt“, sagte er, „des Kompromisses, ohne meine Werte zu verraten.“ Sein zweiter großer Satz war dann weniger versöhnlich, er war eine Attacke. „Während der Präsidentschaft von Donald Trump ist die Zahl der Gewaltverbrechen im Land gestiegen“, sagte er, und dann wartete er eine Weile, um Luft für seine Pointe zu lassen: „Da habe ich die Verbrechen, die er begangen hat, noch nicht einmal einberechnet.“ Dem Applaus zufolge, könnte das sein Tophit werden für die anstehende Tour durch die sieben Swing States, von Michigan über North Carolina, Georgia, Wisconsin und Arizona bis nach Nevada. Wenn es so weitergeht, werden Harris und Walz gemeinsam überall die Mehrzweckhallen füllen: eine eben noch unbeliebte Vizepräsidenten und ein bislang weitgehend unbekannter Gouverneur.