Von Cathrin Kahlweit

Bevor der langjährige FPÖ-Politiker Walter Rosenkranz am Donnerstag in Wien zum zweiten Mann im Staat gekürt wurde, sah man ihn häufig mit dem „Deckel“; so nennen die Burschenschafter ihre Mützen. Damit läuft er nicht im Parlament herum. Aber weil seine Mitgliedschaft in der schlagenden Burschenschaft Libertas in seinem Leben eine wichtige Rolle spielt, und weil wiederum Burschenschaften im Dickicht der FPÖ-Unterstützer eine wichtige Rolle spielen, waren zuletzt in den Medien viele Fotos von Rosenkranz in festlicher Kleidung, im Wichs, zu sehen; auch das ein Wort aus der Verbindungssprache.