In der Politik gibt es diese Begriffe, die viele benutzen und wenige verstehen. Das Rentenniveau zum Beispiel. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich schon missverständlich darüber geäußert. Kürzlich sprach er im ZDF darüber, dass seine Regierung das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreiben werde. Merz zeigte mit dem Finger auf sich und die beiden Fernseh-Moderatorinnen. „Jetzt sage ich das mal hier sehr offen“, sagte Merz dann wirklich überraschend offen: „Wir drei hier, wir wollen nicht mit 48 Prozent unseres letzten Gehalts in den Ruhestand gehen.“ Die Mehrzahl müsse das aber.
Walter Riester zur Rentendebatte„Diese Ideologieschlacht ist eine Katastrophe“
Lesezeit: 5 Min.
Über das Rentenniveau wird erbittert gestritten. Dabei verstehen selbst viele Politiker nicht, was diese Zahl bedeutet. Der ehemalige Sozialminister Walter Riester kann erklären, was wirklich dahintersteckt.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
