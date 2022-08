Von Annette Ramelsberger, München

Es ist der buchstäblich letzte Gang der Familie Lübcke. Der Gang vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Hier wollten die Witwe und die beiden Söhne erreichen, dass nicht nur der Mann verurteilt wird, der im Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet hat, sondern auch derjenige, der ihn wohl dazu angestachelt hatte. Schon im Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Familie Tag für Tag dem Mörder Stephan Ernst gegenübergesessen, der gestanden hatte, Lübcke auf seiner Terrasse erschossen zu haben, während seine Frau drinnen das Enkelkind in den Schlaf wiegte. Und die Familie sah jeden Tag wieder Ernsts Freund Markus H. ins Gesicht, mit dem Ernst Schießübungen gemacht hatte. Die Familie Lübcke hatte am Ende Stephan Ernst geglaubt, der gesagt hatte: Sein Freund Markus H. war mit dabei am Tatort.