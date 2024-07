Der Regierungschef von Wales, Vaughan Gething, will zurücktreten. Er werde seinen Posten als Chef der Labour-Partei in dem britischen Landesteil– und damit auch als First Minister – niederlegen, sagte Gething einer Mitteilung zufolge. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Gething galt als angezählt, nachdem er eine nichtbindende Vertrauensabstimmung im Regionalparlament verloren hatte. Doch der Verbündete des britischen Labour-Chefs Keir Starmer entschied, zunächst im Amt zu bleiben. Hintergrund waren Vorwürfe wegen einer Spende über 200 000 Pfund, die er für seine Kandidatur zum Parteichef von einem Unternehmer erhalten hatte, der wegen Umweltverstößen verurteilt worden war.