Von Michael Neudecker

Mark Drakeford kämpfte gegen die Tränen, als er am Dienstag seinen letzten Auftritt am Pult des Senedd Cymru hatte, wie das Parlament von Wales in Cardiff heißt. Drakeford war fünf Jahre lang walisischer Labour-Chef und First Minister von Wales, das wie Schottland und Nordirland als "devolved government" gilt, eine Regionalregierung innerhalb des Vereinigten Königreichs also. Es sei "das schwierigste und traurigste Jahr meines Lebens" gewesen, sagte Drakeford. Seine Frau war im vergangenen Jahr überraschend 71-jährig verstorben. Auch deshalb hatte Drakeford vor mehreren Wochen bekannt gegeben, dass er zurückzutreten werde, am Dienstagabend nun reichte er seinen Rücktrittsbrief formal bei König Charles III. ein. Sein Nachfolger stand da schon fest: Die Labour-Partei hatte Vaughan Gething am Wochenende zum neuen Vorsitzenden und First Minister gewählt. Am Mittwoch wurde Gething offiziell eingeschworen.