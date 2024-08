In Wales führt erstmals eine Frau die Regionalregierung. Das Parlament in Cardiff wählte die bisherige Gesundheitsministerin Eluned Morgan zur Nachfolgerin von Vaughan Gething. Die Wahl der 57-Jährigen war erwartet worden, nachdem die regierende Labour-Partei sie Ende Juli zu ihrer neuen Chefin gekürt hatte. Sie ist bereits die dritte Regierungschefin in dem britischen Landesteil in diesem Jahr. Morgans Vorgänger Gething hatte erst im März von Mark Drakeford übernommen. Er geriet aber in die Kritik wegen der Spende eines Unternehmers, der wegen Umweltverstößen verurteilt worden war. Anfang Juni verlor Gething eine nicht bindende Vertrauensabstimmung im Regionalparlament. Später kündigte er seinen Rücktritt an.