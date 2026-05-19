Den deutschen Wäldern machen Folgen von Hitze, Trockenheit und Schädlingen weiterhin zu schaffen. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sprach bei der Vorstellung neuer Daten von einer Stabilisierung trotz ungünstigerer Wetterbedingungen im vergangenen Jahr. „Der Zustand unseres Waldes hat sich im Vergleich zu 2024 insgesamt nicht weiter verschlechtert.“ Die Zahl neu abgestorbener Bäume ging laut Ministerium zurück. Der Wald (Foto: IMAGO) hat sich demnach aber bis heute nicht von den „Dürrejahren“ 2018 bis 2020 erholt. Nach der neuen Waldzustandserhebung für 2025 sind sichtbare Nadel- und Blattverluste der Baumkronen „weiterhin auf einem sehr hohen Niveau“ und haben sich im Vergleich zu 2024 kaum verändert. Jeder fünfte Baum ist demnach gesund – vier von fünf Bäumen sind also nach wie vor krank. Wald bedeckt rund ein Drittel der gesamten Landesfläche Deutschlands.