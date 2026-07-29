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Waldbrände in FrankreichHätte das Inferno in der Gironde verhindert werden können?

Lesezeit: 5 Min.

Eine „Canadair CL-415“ beim Löscheinsatz bei Cotignac im Südosten Frankreichs.
Eine „Canadair CL-415“ beim Löscheinsatz bei Cotignac im Südosten Frankreichs. THIBAUD MORITZ/AFP

Frankreichs Regierung steht für ihr Krisenmanagement in der Kritik. Das hat mit einem legendären, gelben Flugzeug zu tun – der „Canadair“. Frankreich hat zwölf davon, aber nur die Hälfte ist im Einsatz.

Von Oliver Meiler, Paris

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Ist die Einheit schon dahin? Als Emmanuel Macron vor ein paar Tagen in die Gironde fuhr, um den Feuerwehrleuten, den Gendarmen und den entsandten Soldaten zu danken für ihren aufopfernden Kampf gegen die Flammen, sagte der französische Präsident: „Lasst uns geeint bleiben. Diese Schlacht werden wir gemeinsam gewinnen.“

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