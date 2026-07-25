Nichts ist mehr, wie es einmal war. Sommer und Waldbrände – das gehörte zwar immer zusammen. Das kollektive Gedächtnis der Franzosen ist mitgeprägt von Bildern aus dem brennenden Süden des Landes, von schwarzen Rauchwolken über ihren liebsten Ferienzielen an der Côte d'Azur, der Côte Bleue bei Marseille, der Côte Améthyste im Languedoc, der Côte Vermeille an der Grenze zu Spanien. Bilder von Feuerwehrleuten in schwerer Montur und verrußten Gesichtern, von Hausbesitzern, die mit Gartenschläuchen ihre Häuser benetzen, bis sie unter Tränen aufgeben.