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WaldbrändeDer schlimmste Sommer, den Frankreich je erlebt hat

Lesezeit: 3 Min.

Die Einsatzkräfte kämpfen an vielen Fronten gegen die Feuer, hier in Lege-Cap-Ferret.
Die Einsatzkräfte kämpfen an vielen Fronten gegen die Feuer, hier in Lege-Cap-Ferret. Stephane Mahe/REUTERS

Präsident Macron schickt die Armee für den Kampf gegen die Waldbrände im Südwesten des Landes. Warum dieser Sommer für das Land eine Zäsur ist.

Von Oliver Meiler, Paris

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Nichts ist mehr, wie es einmal war. Sommer und Waldbrände – das gehörte zwar immer zusammen. Das kollektive Gedächtnis der Franzosen ist mitgeprägt von Bildern aus dem brennenden Süden des Landes, von schwarzen Rauchwolken über ihren liebsten Ferienzielen an der Côte d'Azur, der Côte Bleue bei Marseille, der Côte Améthyste im Languedoc, der Côte Vermeille an der Grenze zu Spanien. Bilder von Feuerwehrleuten in schwerer Montur und verrußten Gesichtern, von Hausbesitzern, die mit Gartenschläuchen ihre Häuser benetzen, bis sie unter Tränen aufgeben.

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