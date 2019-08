Die G-7-Staaten haben Brasilien 20 Millionen Dollar Hilfe angeboten gegen die Waldbrände, doch Brasilien will sich nicht helfen lassen - jedenfalls nicht in der Weise, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich das vorstellt. Macron hatte die Hilfe an die Bedingung gekoppelt, dass das Geld zum Teil an regierungsunabhängige Organisationen und spezialisierte Programme geht. Doch darauf will sich Brasiliens Regierung nicht einlassen: O Globo zitiert Regierungsmitarbeiter, die sagen, man werde keine Konditionen akzeptieren. Die Äußerungen reichten bis hin zu einer kompletten Ablehnung des Angebots, entscheiden muss das Außenministerium.

Überlagert wird die Debatte von einem persönlichen Streit. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro beleidigte in einem Tweet Macron und seine Ehefrau mit einem abfälligen Hinweis darauf, dass Brigitte Macron 25 Jahre älter ist als ihr Mann. Der Brasilianer postete ein Bild, das Brigitte Macron zeigt und schrieb dazu: "Versteht ihr jetzt, warum Macron Bolsonaro bedrängt?" Er wette, dass Macron neidisch auf ihn, Bolsonaro, sei. Dazu folgte ein Bild von Bolsonaros Frau aus dritter Ehe, die 27 Jahre jünger ist als er selbst. Macron verurteilte Bolsonaros Verhalten als "überaus respektlos". Er hoffe, dass Brasilien bald einen Präsidenten habe, der sich angemessen verhalte. Bolsonaro antwortete, er könne die "Attacken" Macrons nicht akzeptieren.

Schon zuvor hatte Bolsonaro dem Franzosen neokoloniales Verhalten vorgeworfen, weil dieser den laxen Umgang Brasiliens mit der Umwelt kritisiert hatte. Trotzdem hatte der französische Präsident die Soforthilfe der G-7-Länder initiiert. Die Reaktion aus Brasilien war zunächst positiv: "Das brasilianische Volk und die brasilianische Regierung entscheiden, wie die Mittel eingesetzt werden", sagte Umweltminister Ricardo Salles am Montag. "Auf jeden Fall ist Hilfe immer willkommen." Präsidialamtschef Onyx Lorenzoni hingegen sagte, Europa solle das Geld lieber selber ausgeben. In Brasiliens Presse wurden Gehässigkeiten darüber verbreitet, dass Frankreich ja nicht mal in der Lage sei, seine Kirchen vor Brand zu schützen.

Dahinter steht ein Grundsatzstreit. Macron hatte Amazonien beim Gipfel als Gemeingut der Menschheit bezeichnet, in rechtsnationalen Kreisen Brasiliens herrscht aber die Meinung vor, der Urwald sei Privatsache des Landes und diene der Entwicklung, wozu Brandrodung gehöre. Der brasilianische Bauernverband wies jedoch Meldungen zurück, wonach Farmer sich abgesprochen hätten, Brände zu legen: "Wenn es so etwas gegeben hat, war es ein Einzelfall. Wir wissen nichts von einer orchestrierten Aktion", sagte der Präsident des Verbands, Agamenon da Silva Menezes. Die brasilianische Generalstaatsanwältin Raquel Dodge blieb jedoch dabei, es gebe den Verdacht, "dass das von langer Hand geplant wurde".