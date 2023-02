Wahl in Berlin:Auf ein Neues

Von Jan Heidtmann, Berlin

Zu den Ritualen eines Wahltages gehört, dass die Spitzenkandidaten ihre Stimme in aller Öffentlichkeit abgeben. Es ist ein leicht feierlicher und zugleich etwas merkwürdiger Brauch. Denn trotz Kabine und jeweils sorgfältig gefaltetem Stimmzettel ist eigentlich klar, wen der Kandidat wählt. Alle andere wäre ein fast autoaggressives Verhalten.

Bettina Jarasch, Bürgermeisterkandidatin der Grünen, und Kai Wegner von der CDU hatten ihre Stimmen bereits am frühen Vormittag abgegeben. Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von der SPD, kam um 12.40 Uhr in ihr Wahllokal im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Im roten Mantel absolvierte sie ihren Auftritt gewohnt professionell und wartete an der Urne noch einige Minuten, bis genug Fotos gemacht waren. "Jetzt gehn wa wählen und dann werden wa mal sehen", hatte sie beim Gang ins Wahllokal gesagt. Auf die Frage, was sie nun tun werde, erwiderte sie anschließend: "Ist ja noch Zeit. Ein bisschen was kochen."

Die Gelassenheit Giffeys überrascht, ist die 44-Jährige doch diejenige, die an diesem Tag am meisten zu verlieren hat. Denn ohne Amt wäre auch eine Zukunft in der Spitzenpolitik fraglich. Es hätte fast etwas Tragisches, ist doch ausgerechnet ihr Vorgänger Michael Müller, ebenfalls von der SPD, dafür verantwortlich, dass Giffey und rund 2,4 Millionen andere Berliner an diesem Tag schon wieder wählen müssen. Im September 2021 waren die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten derart schiefgelaufen, dass das Landesverfassungsgericht sie für ungültig erklärte. Neuer Anlauf an diesem Sonntag.

An der Zahl der Stimmzettel wird es diesmal nicht scheitern

Diesmal wollte Berlin dann auch alles richtig machen. Die Zahl der Wahlurnen wurde verdoppelt, es wurden so viele Stimmzettel gedruckt, dass die Berliner vermutlich gleich nochmal wählen könnten. Außerdem war die Zahl der Helfer von 34 000 auf 42 000 erhöht worden.

Detailansicht öffnen Nur wenige Menschen sind am Sonntag am Wahllokal im Gymnasium Tiergarten unterwegs (oben) - an derselben Stelle hatte sich am 2021 eine lange Schlange gebildet (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

So verlief auch der Wahltag bis zum Nachmittag ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Doch die Pannenwahl von 2021 hat offenbar viele Berliner nachhaltig verstört. Bei einer Umfrage im Auftrag der Berliner Zeitung war gerade einmal die Hälfte der Befragten sicher, dass es an diesem Sonntag keine Probleme geben werde. Der Berliner Wahlforscher Thorsten Faas warnte deshalb davor, nun jede Ungereimtheit gleich als Panne zu deklarieren. "Jeder Fehler sollte ernst genommen werden. Es geht nicht darum, die Augen zuzudrücken", sagte Faas der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse aber abwarten, wie der Tag verlaufe und dann die Situation bewerten.

Anders als befürchtet, hielt die erneute Abstimmung nach nur anderthalb Jahren die Menschen zumindest bis zum Mittag nicht massiv davon ab, wählen zu gehen. Die ersten Zahlen deuteten darauf hin, dass die Beteiligung mitsamt Briefwählern kaum zwei Prozentpunkte niedriger war als bei der Abgeordnetenhauswahl 2016. Dieses Datum wird zum Vergleich herangezogen, weil 2021 zugleich der Bundestag gewählt wurde - das Interesse ist dann regelmäßig höher als bei reinen Landeswahlen.

So geordnet aber diesmal der Ablauf der Wahl offenbar gelang, so unklar blieb bis zuletzt, wer Berlin nun regieren würde. Die CDU war in allen Umfragen mit rund 25 Prozent der Stimmen der deutliche Gewinner der Wahl. Erstmals seit 22 Jahren würden die Christdemokraten demnach als Sieger aus einer Wahl zum Abgeordnetenhaus hervorgehen. Die starke Polarisierung in der heißen Wahlkampfphase hatten dem Spitzenkandidaten Kai Wegner offenbar genutzt. Sei es nach den Krawallen in der Silvesternacht, bei der die CDU die Vornamen der Randalierer abgefragt hatte; sei es in der Debatte um die Verkehrswende, in der sich Wegner zum "Schutzpatron der Autofahrer" entwickelt hatte.

Detailansicht öffnen CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner bei der Stimmabgabe. (Foto: Michele Tantussi/REUTERS)

Dennoch scheint Wegner wenig Chancen zu haben, nächster Regierender Bürgermeister zu werden. Ein Bündnis mit den Grünen hatte er zuletzt selbst ausgeschlossen, zu unvereinbar seien die Position in der Verkehrspolitik. Eine Koalition mit den Sozialdemokraten und vielleicht auch der FDP wird kaum für denkbar gehalten. Die SPD wird den meisten Umfragen zufolge diesmal nur Zweiter, in einer Koalition mit der CDU müsste Franziska Giffey das Rote Rathaus räumen. Das will weder sie noch ihre Partei.

Seitdem herrscht bei den Christdemokraten die Sorge, dass sich Wegner "totgesiegt" haben könnte. Am Tag zuvor hatte der frühere CDU-Bürgermeister Eberhard Diepgen deshalb eine Art Duldung der SPD ins Spiel gebracht: Giffey bleibt Bürgermeisterin, aber die CDU regiert mit. "Das schließe ich aus", kommentierte Wegner diese Überlegungen im Tagesspiegel. Kurz zuvor hatte Stefan Evers, der Generalsekretär der Berliner CDU, schon vor einem "Wahl-Klau" gewarnt: Wenn Giffey einfach in dem bestehenden Bündnis mit Grünen und der Linken weiterregieren würde - trotz eines Sieges der CDU. Evers wurde selbst aus der eigenen Partei daran erinnert, dass dies dennoch kein "Wahl-Klau" sei, sondern sehr wohl demokratische Praxis.

Tatsächlich spricht vieles dafür, dass Berlin weiterhin von einem Linksbündnis unter Führung Giffeys regiert wird. Viele Berliner sind zwar unzufrieden mit der Arbeit dieser Koalition. Die Alternativen überzeugen sie aber offenbar noch weniger. Beruhigend für die politischen Gegner könnte sein, dass in gut drei Jahren eh wieder abgestimmt werden muss. Denn da es sich jetzt um eine Wiederholungswahl handelt, beginnt keine neue Legislaturperiode. Die alte läuft einfach weiter.