Zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen in Brasilien droht dem ultrarechten Kandidaten Flávio Bolsonaro ein tiefer Fall. Er hatte die Wahlen am Sonntag knapp gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Nun muss er wegen drohender Fluchtgefahr seinen Reisepass abgeben, bereits seit diesem Sommer wird gegen den 45-Jährigen wegen Geldwäsche, Steuerunterschlagung und Korruption ermittelt.
Präsidentschaftsrennen in BrasilienWahlverlierer Flávio Bolsonaro droht ein Korruptionsverfahren
Lesezeit: 3 Min.
Gegen den unterlegenen ultrarechten Kandidaten der Liberalen Partei wird auch wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Das könnte eng für ihn werden.
Jan Heidtmann, São Paulo
Lesen Sie mehr zum Thema