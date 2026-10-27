Gegen den unterlegenen ultrarechten Kandidaten der Liberalen Partei wird auch wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Das könnte eng für ihn werden.

Flávio Bolsonaro wird auch kein Kongressmitglied mehr sein, was ihm bislang mehr Schutz vor Strafverfolgung sicherte.

Zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen in Brasilien droht dem ultrarechten Kandidaten Flávio Bolsonaro ein tiefer Fall. Er hatte die Wahlen am Sonntag knapp gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Nun muss er wegen drohender Fluchtgefahr seinen Reisepass abgeben, bereits seit diesem Sommer wird gegen den 45-Jährigen wegen Geldwäsche, Steuerunterschlagung und Korruption ermittelt.