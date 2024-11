In der ersten Umfrage nach dem Aus der Ampelkoalition in Berlin und gut drei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die SPD weiter stärkste Kraft in der Hansestadt. Die Grünen liegen auf Platz zwei, wie aus einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR hervorgeht. Beide Parteien zusammen hätten damit eine sichere Mehrheit, würde am kommenden Sonntag gewählt. Das Ampel-Aus bliebe ohne Folgen für die politische Stimmung in Hamburg, hieß es in einer Mitteilung zur Umfrage. So kommt die SPD laut Hamburg-Trend auf 30 Prozent. Das entspricht dem Wert der vergangenen Umfrage von Februar 2024. Die Grünen erreichen unverändert 21 Prozent. Die CDU verliert einen Prozentpunkt und kommt nun auf 19 Prozent. Für die AfD entscheiden sich unverändert 9 Prozent und für die Linke 6 Prozent (minus ein Prozentpunkt). BSW (4 Prozent), FDP und Volt (je 3 Prozent) würden nicht in die Bürgerschaft einziehen.