Anfang Juli wurde in Großbritannien gewählt, aber was heißt schon Wahl. Das war ein regelrechter Befreiungsschlag nach den quälenden Tory-Jahren. Die Labourpartei errang fast 63 Prozent der Sitze und fegte die Konservativen hinweg. Ein Ergebnis, wie es klarer kaum hätte ausfallen können: Das Volk serviert die in Ungnade gefallene Regierung von Rishi Sunak ab und stellt die Politik mit großer Entschiedenheit auf Neustart. Am Donnerstag wurde gewählt, am Freitag übernahm Keir Starmer die Schlüssel für Downing Street Nr. 10.

Wer sich nach deutschen Wahlabenden auf wochenlange Sondierungen und zähe Verhandlungen einrichtet, der blickt womöglich neidvoll auf den Schwung des britischen Wandels. Die Wählerinnen und Wähler in den 650 Wahlkreisen machen ihr Kreuz, und tags darauf regiert ein anderer. Das ist ein klarer Auftrag und eine unzweideutige Zuweisung von Verantwortlichkeit.

Aus der Warte des deutschen Wahlrechts, in dem der Proporz zwischen Wählerstimmen und Mandaten gern bis hinters Komma nachgerechnet wird, wirkt das britische Mehrheitswahlrecht natürlich grob. Labour hat fast zwei Drittel der Mandate mit nur einem Drittel der Stimmen gewonnen.

Die deutschen Unionsparteien kommen in Umfragen auf fast ebenso viele Prozentpunkte, trotzdem müssten sie, wenn morgen gewählt würde, mindestens einen, wenn nicht zwei Koalitionspartner an die Seite nehmen. Das zwingt zu Kompromissen, wenn es einigermaßen gut läuft, und führt zu mittigem Gewürge, wenn es schiefgeht.

Das britische System begünstigt den harten Schnitt und den klaren Wechsel. Das kann ein Vorzug sein, aber nicht zwingend für die Kräfte der Mitte oder die Stabilität. In den vergangenen 14 Jahren haben die Tories mit ihrer satten Mehrheit eine immer radikalere Agenda verfolgt – die Mehrheit gab es ja, aber kein inhaltliches Korrektiv.

Viele Briten wünschen sich ein anderes Wahlsystem

Wenig überraschend kommt nach jedem harten Regierungswechsel eine Debatte zur Wahlreform auf, auch jetzt wieder. 2011 fanden sich bei einem Referendum zur Wahlreform nur 25 Prozent, die eine Änderung hin zum repräsentativen System befürworteten. Heute sind es Umfragen zufolge bereits 50 Prozent. Ob die Reform je kommt, ist indes ungewiss. Die britische „Gesellschaft zur Wahlrechtsreform“ bemüht sich darum seit schlappen 140 Jahren, angefeuert von den Liberaldemokraten, traditionell die benachteiligte Drittpartei im Königreich.

Hans Vorländer, Professor für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dresden, hat das britische Wahlrecht mal gedanklich über Thüringen ausgebreitet und das Bundesland in Wahlkreise unterteilt, in denen eine einfache Mehrheit für ein Mandat genügt. In den Umfragen liegt die AfD dort nur knapp unter dem Labour-Ergebnis – aber auch das könnte nach britischem Vorbild für einen Erdrutschsieg reichen. „Ein einfaches Mehrheitswahlrecht wäre in dieser Hinsicht eine Katastrophe“, sagt Vorländer.

Welches System garantiert demokratische Stabilität?

Die erstarkenden extremen Ränder des politischen Spektrums, die Sprunghaftigkeit des Wählerwillens und die fragmentierte Parteienlandschaft nötigen dazu, über Wahlsysteme nachzudenken: Welches System also sorgt für stabile Regierungen, welches bringt frischen Wind in die Demokratie, welches bietet den Systemverächtern die besten Chancen?

Klassischerweise unterscheidet man zwischen Mehrheitswahl und Verhältniswahl – wobei es in der Praxis zahllose Varianten und Mischsysteme gibt. Vereinfacht gesagt, belohnt das Mehrheitswahlrecht den Sieger mit überproportional vielen Sitzen und macht damit eine Regierung stabiler. Effektives Regieren wird so möglich.

Die Verhältniswahl hingegen bildet die politischen Präferenzen der Wählerinnen und Wähler möglichst präzise im Parlament ab. Deutschland ist hier ein Musterland, das Wahlergebnis zeichnet sich fast wie ein Schattenriss im Parlament ab. Einzig die Fünf-Prozent-Hürde lässt Stimmen wirkungslos verpuffen, aber womöglich steht die Klausel nach dem Wahlrechtsurteil des Bundesverfassungsgerichts Ende Juli zur Disposition – dann hätte das Land das Verhältniswahlsystem fast in Reinform verwirklicht.

Dieses System wird gemeinhin als besonders „gerecht“ bezeichnet, weil es den Wählerwillen mit mathematischer Exaktheit in Mandate übersetzt. Nach diesem Maßstab erscheint es dann auch ungerecht, dass der rechtsextreme französische Rassemblement National im zweiten Wahlgang zwar 32 Prozent der Stimmen, aber nur etwa 22 Prozent der Sitze gewonnen hat.

Aber gerade die französische Parlamentswahl mit ihren beiden Wahlgängen illustriert, dass Proportionalität nicht der einzige Maßstab demokratischer Prozesse sein muss. Durch den zweiten Wahlgang werden die Wähler zur Fokussierung gezwungen. Im ersten Durchgang hätten die Franzosen nach politischer Präferenz gewählt, sagt Vorländer – mit ihrer Stimme für ihren Kandidaten, ihre Partei. Aber bei der zweiten Abstimmung hätten sie ihren Republikanismus unter Beweis gestellt, mit einem klaren Votum gegen die rechtsextreme Partei. „Die Franzosen haben als citoyens sehr bewusst gewählt.“

Das französische Wahlrecht enthält also ein „reflexives“ Element. Zuerst stimmt man als Parteigänger ab, beim zweiten Mal als Staatsbürger mit dem Blick fürs Gemeinwesen. Das ist ein winziges Detail, das manchmal alles ändert.

Was bitte ist schon gerecht?

Überhaupt sollte man die Idee eines „gerechten“ Wahlsystems nicht überschätzen, schreibt der Politikwissenschaftler Dieter Nohlen in seinem Standardwerk über „Wahlrecht und Parteiensystem“. Sei es denn wirklich gerecht, wenn kleine Parteien „einen Einfluss auf die politischen Entscheidungen zugunsten ihrer Klientel gewinnen, die ihr reales Gewicht in der Wählerschaft gewaltig übersteigt?“ Kaum jemand, der bei diesem Satz nicht an die FDP denken dürfte. Und Nohlen fügt hinzu: „Je strikter der Proporz, desto mehr Parteifragmentierung, desto weniger Chance der Wähler, zwischen Kanzlerkandidaten beziehungsweise Regierungsmannschaften direkt auszuwählen.“ Heißt: Wer regiert, bestimmen am Ende die Parteien.

All dies bedeutet: Es gibt kein ideales Wahlsystem, sondern nur Stärken und Schwächen, die je nach politischer Struktur hervortreten können. Das Verhältniswahlrecht repräsentiert die Wählerschaft am besten, zwingt aber in der Regel zu kompromisshaftem Regieren in einer Koalition. Hier mag nun jeder an die Ampel denken, aber das muss nicht schlecht sein. Gut ausgehandelte Kompromisse können sich als die klügere Lösung erweisen.

Andererseits machen es solche Koalitionen schwer, politische Entscheidungen eindeutig dieser oder jener Partei zuzurechnen. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker mitverantwortet, spricht von einer „problematischen Profilschwäche“ der lagerübergreifenden Mitte-Bündnisse. Fragt man nur nach den Mitte-Parteien, sagt die Hälfte der Befragten, es mache keinen Unterschied, wer an der Regierung sei.

Ein Dämpfer für die Extremen

Andererseits: Das System der Verhältniswahl dämpft die extremen Ausschläge – ist das nicht ein Vorteil? Hans Vorländer trifft hier eine Unterscheidung. Eine Polarisierung zwischen demokratischen Kräften, wie sie durch das britische System begünstigt werde, sei demokratiefördernd. „Sie lässt klare Alternativen erkennen.“ Sind hingegen demokratiefeindliche Kräfte im Spiel, dann könnte sich – siehe oben – ein Mehrheitswahlrecht als fatal erweisen.

Die US-Republikaner haben das 2016 erlebt, als eine TV-Berühmtheit namens Donald Trump den Wahlprozess kaperte und Zug um Zug das System auf seine Persönlichkeit zuschnitt. Nun ist das amerikanische Mehrheitswahlrecht mit vielen Mängeln behaftet – die Aufteilung der Wahlkreise, das zwischengeschaltete Wahlleute-Gremium, überhaupt die Personenfixierung –, aber Trump hat die Schwächen ausgenutzt und eine klassisch konservative Parteibewegung in einen Personenkult verwandelt.

Letztlich ist die Frage nach dem „richtigen“ Wahlsystem keine technische, abstrakt zu lösende Angelegenheit, sondern lässt sich nur mit Blick auf ein konkretes Land und seine politische Mentalität beantworten. Besonders die historische Erfahrung spielt eine entscheidende Rolle. In Frankreich spiegelt die Stichwahl den klassischen Entscheidungszwang zwischen zwei Lagern wider – die Rechte und die Linke. In Deutschland ist aus dem Mehrheitswahlrecht im Kaiserreich eine Verhältniswahl erwachsen – besonders die Sozialdemokraten sahen 1919 darin eine Chance auf mehr Gerechtigkeit. Während der Weimarer Republik trat freilich der Zersplitterungseffekt auf: Immer mehr Parteien saßen plötzlich im Parlament.

Die Nachkriegsbundesrepublik beantwortete diese Zersplitterung mit der Fünf-Prozent-Hürde – nur wer es darüber schafft, sollte auch ins Hohe Haus dürfen. Heute sind die Zersplitterungseffekte erneut zu erkennen.

Dennoch mögen die Deutschen ihr System. Die Wissenschaftler Michael Jankoswki, Eric Linhart und Markus Tepe haben vor einigen Jahren eine detaillierte Untersuchung vorgenommen. Das Ergebnis ist nicht überraschend: Der Proporz und die präzise Repräsentation des Wählerwillens stehen ganz oben. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Anhängern verschiedener Parteien. Die höchste Präferenz für klare Mehrheitsverhältnisse findet sich bei den AfD-Wählern.