Der ghanaische Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei, Mahamudu Bawumia, hat seine Niederlage bei der Wahl in dem westafrikanischen Land eingeräumt. Er habe John Dramani Mahama vom oppositionellen Nationaldemokratischen Kongress (NDC) angerufen und ihm zum Sieg gratuliert, sagte Bawumia. Das Ergebnis der Parlaments- und Präsidentenwahl vom Samstag ist noch nicht bekannt gegeben worden. Die Daten der regierenden NPP zeigten aber, dass Mahama deutlich gewonnen habe, so Bawumia. Zuvor hatte die NDC bekannt gegeben, dass Mahama nach ihren Daten mit 56 Prozent der Wählerstimmen vorn liege. NDC-Anhänger feierten lautstark in den Straßen von Ghanas Hauptstadt Accra.