Wenn es ein politisches Trauma gibt, das Donald Trump nicht loslässt, dann sind es die Russland-Ermittlungen - die "Hexenjagd", wie der Präsident sie nannte. Fast drei Jahre lang sind das FBI, Sonderermittler Robert Mueller und die Demokraten im Kongress der Frage nachgegangen, ob Trump oder jemand seines Umfelds dem russischen Geheimdienst bei der Sabotageaktion gegen die US-Präsidentschaftswahl 2016 geholfen hat. Herausgekommen ist wenig Belastendes. Doch für Trump waren die Ermittlungen stets ein Beweis, dass eine ihm feindlich gesonnene Bürokratenclique im Justiz- und Sicherheitsapparat - der "tiefe Staat" - versuche, die Legitimität seines Wahlsiegs zu untergraben und ihn aus dem Amt zu drängen. Sogar von einem versuchten "Putsch" sprach er.

Insofern war es keine Überraschung, dass Trump - und mit ihm das gesamte rechte Kommentatoren-Universum - am Donnerstag triumphierte, weil das US-Justizministerium die Anklage gegen seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen lassen will. Der frühere General Flynn war der prominenteste und höchstrangige Mitarbeiter Trumps, der in Muellers Visier geraten und im Herbst 2017 wegen Falschaussage angeklagt worden war. Dass die Justiz jetzt auf weitere Strafverfolgung verzichten will, war für den Präsidenten eine Art endgültiger Beweis seiner Unschuld. "Was sie gemacht haben, war eine Schande", sagte Trump. "Und ich hoffe, dass viele Leute dafür einen hohen Preis bezahlen, weil sie unehrliche Gauner waren. Sie sind Abschaum, menschlicher Abschaum."

Dass Flynn dem FBI unter Eid die Unwahrheit sagte und so eine Straftat beging, ist amtlich

Nun ist der Fall Flynn tatsächlich nicht eindeutig. Einerseits hat Flynn sich nicht nur unprofessionell und verdächtig verhalten, sondern auch strafbar gemacht: Flynn war der außenpolitische Berater des Kandidaten Trump und führte im Dezember 2016 mindestens ein geheimes Telefonat mit dem damaligen russischen USA-Botschafter Sergej Kiseljak. Trump hatte da die Wahl schon gewonnen, war aber noch nicht als Präsident vereidigt. Flynn und Kiseljak sprachen konkret über die künftigen amerikanisch-russische Beziehungen. Das war fragwürdig, da für die US-Außenpolitik damals noch die Obama-Regierung zuständig war. Was Flynn zudem nicht wusste, war, dass das FBI seit Monaten untersuchte, ob Trump-Vertraute im Wahlkampf illegale Absprachen mit Russlands Regierung getroffen hatten.

Zum Verhängnis wurde Flynn, dass er Anfang 2017 sowohl andere Regierungsangehörige, darunter Vizepräsident Mike Pence, als auch das FBI über seine Kontakte zu dem Botschafter belog. Trump machte Flynn im Januar 2017 zum Sicherheitsberater, entließ ihn aber nach nur vier Wochen, als der Russland-Skandal größer wurde. Dass Flynn dem FBI unter Eid die Unwahrheit sagte und so eine Straftat beging, ist amtlich - er selbst hat es vor Gericht zwei Mal zugegeben.

Andererseits: Flynn wurde nie wegen eines weiteren Gesetzesverstoßes angeklagt. Die US-Justiz warf ihm nicht vor, dass sein Telefonat illegal gewesen sei, sondern nur, dass er das FBI belogen hat. Mit diesem Umstand begründete das Justizministerium jetzt, warum es das Verfahren einstellen will: Das Verhör, in dem Flynn log, sei unnötig und für die Ermittlungen zur russischen Wahlsabotage irrelevant, Flynns Telefonat dagegen "angemessen" gewesen. Das Ministerium argumentiert damit implizit ähnlich wie das Trump-Lager: Flynn sei vom FBI zu einer Lüge verführt worden, um ihn unter Druck setzen und zum Kronzeugen gegen Trump machen zu können.

Doch die Kehrtwende des Ministeriums hat wohl auch erhebliche parteipolitische Gründe. Justizminister William Barr, der die Entscheidung absegnete, ist einer der wichtigsten Verbündeten Trumps. Er hat sich als sehr effektiv darin erwiesen, die für Trump längst nicht in allen Punkten entlastenden Mueller-Ermittlungen abzublocken. So unterschlug Barr in seiner Zusammenfassung von Muellers Abschlussbericht die Hinweise, dass Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht haben könnte. Barr teilt zudem Trumps Ansicht, dass dessen Wahlkampfteam 2016 illegal ausspioniert wurde.

Was für Trump ein Sieg, ist für die Demokraten daher vor allem ein Beweis dafür, dass der Präsident sich Amerikas Justiz untertan gemacht hat. Jerry Nadler, demokratischer Vorsitzender des Justizausschusses im Abgeordnetenhaus, forderte in einem wütenden Tweet bereits eine weitere Untersuchung.