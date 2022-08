736 Mitglieder gehören dem Bundestag derzeit an. Angestrebt werden etwa 598.

Von Boris Herrmann und Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Kommission des Bundestags zur Reform des Wahlrechts wollte am Dienstagabend über Beschlussempfehlungen an das Plenum beraten. Zwar stimmen alle Parteien in dem Ziel überein, die Zahl der Abgeordneten auf ein Maß nahe der gesetzlichen Regelgröße von 598 zu beschränken, während dem Bundestag derzeit aufgrund von Überhang und Ausgleichsmandaten 736 Mitglieder angehören. Umstritten ist aber weiterhin, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

Laut dem Entwurf für den Zwischenbericht, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, halten die Parteien der Ampel-Koalition, also SPD, Grüne und FDP, an ihrem Vorschlag fest, die Sitze vorrangig nach dem Zweitstimmenergebnis zu verteilen, für das die Wähler ihr Kreuz bei einer Partei machen. Direktmandate, bei denen die Wähler ihre Erststimme für einen Bewerber als Person abgeben, sollen demnach nur mehr in dem Maße vergeben werden, wie es dem Zweitstimmenergebnis entspricht.

Das lehnen CDU und CSU weiterhin strikt ab. Ansgar Heveling (CDU), der Obmann der Unionsfraktion in der Wahlrechtskommission, sagte der SZ, die Suche nach einem Konsens sei leider ausgeblieben. Das hätten allein die Ampel-Fraktionen zu verantworten. "Das Ergebnis sind Vorschläge zur Verkleinerung des Bundestages, die aus unserer Sicht klar verfassungswidrig sind", sagte Heveling. Damit ist vor allem der Vorschlag gemeint, wonach in einem Wahlkreis mit der relativen Mehrheit der Stimmen direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr automatisch in den Bundestag einziehen sollen. Falls die Koalition eine solche Regelung beschließen sollte, ist eine Klage gegen das neue Wahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht denkbar.

Der Co-Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, begrüßte zwar, dass nun endlich etwas Ernsthaftes vorliege, was in den Bundestag komme. Aber auch er sagte der SZ: "Ich habe große Zweifel, dass der Umgang mit gewonnenen Direktmandaten verfassungskonform ist."

Das Problem mit den Direktmandaten

Die Koalitionsfraktionen argumentieren, dass die Ausgestaltung des Wahlrechts dem Gesetzgeber überlassen ist. Das Bundeswahlgesetz konkretisiere dies nur dahingehend, dass der Bundestag in personalisierter Verhältniswahl gewählt wird. Das Bundesverfassungsgericht hatte geurteilt, dass Ausgleichsmandate nur in einem gewissen Umfang mit dem Grundgesetz vereinbar sind.

Nach dem bisherigen Wahlrecht ziehen alle direkt gewählten Abgeordneten in den Bundestag ein. Sofern die Zahl der Direktmandate den Anteil der Zweitstimme übersteigt, erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate für diese Überhangmandate; lediglich drei werden nicht ausgeglichen. Eine Kappung der Direktmandate würde - nimmt man die jüngeren Wahlergebnisse zum Maßstab - sich vorwiegend zu Ungunsten der Union und vor allem der CSU auswirken. Der Zwischenbericht lässt verschiedene Lösungen offen, wie die Direktmandate anderweitig verteilt werden könnten. Die Wahlrechtskommission will sich in der übernächste Sitzungswoche Ende September wieder treffen, um einen Schritt voranzukommen.