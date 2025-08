Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist mit der Wahlrechtsreform der Ampel unzufrieden und verlangt einen neuen Anlauf. Wahlkreissieger ohne Mandat soll es nicht mehr geben. Doch andere Nachteile wären die Folge.

Von Robert Roßmann, Berlin

Der Bundestag ist noch bis September in der Sommerpause, doch seine Präsidentin hat den Abgeordneten bereits jetzt einen Arbeitsauftrag erteilt. Julia Klöckner will, dass das Wahlrecht noch einmal geändert wird. „Ich habe die Fraktionen gebeten, sich des Themas anzunehmen“, sagte die Bundestagspräsidentin der Deutschen Presse-Agentur. Einen eigenen Vorschlag will sie nicht präsentieren, ihre Vorgänger Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble hatten damit schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Klöckner machte deutlich, was sie am geltenden Wahlrecht stört.