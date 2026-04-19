Welche Lehren sollte man aus der Herrschaft Viktor Orbáns in Ungarn ziehen, die mit einem umfassenden Umbau des Staates einherging? Ein Gespräch mit der Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger, die an der Freien Universität Berlin lehrt und dort das Zentrum für Parteien- und Parlamentsrecht leitet.
Demokratie„In Deutschland sind die Möglichkeiten für Manipulation begrenzt“
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Ein Trick von Viktor Orbán, sich in Ungarn an der Macht zu halten, war der Zuschnitt der Wahlkreise. Auch hierzulande zählen manche Stimmen mehr als andere, sagt die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger. Aber es gibt Unterschiede.
Interview von Ronen Steinke
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