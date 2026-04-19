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Demokratie„In Deutschland sind die Möglichkeiten für Manipulation begrenzt“

Lesezeit: 4 Min.

Ein bayerischer Wähler bei der Europawahl 2024.
Ein bayerischer Wähler bei der Europawahl 2024. MICHAELA STACHE

Ein Trick von Viktor Orbán, sich in Ungarn an der Macht zu halten, war der Zuschnitt der Wahlkreise. Auch hierzulande zählen manche Stimmen mehr als andere, sagt die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger. Aber es gibt Unterschiede.

Interview von Ronen Steinke

Welche Lehren sollte man aus der Herrschaft Viktor Orbáns in Ungarn ziehen, die mit einem umfassenden Umbau des Staates einherging? Ein Gespräch mit der Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger, die an der Freien Universität Berlin lehrt und dort das Zentrum für Parteien- und Parlamentsrecht leitet.

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MeinungDemokratie
:Auch wenn Rechtspopulisten wie Orbán die Wahl verlieren – ihr Erbe bleibt

SZ PlusKommentar von Nicolas Richter
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