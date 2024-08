Kritik am neuen Wahlgesetz

Kaum hat Karlsruhe über das Wahlgesetz der Ampel geurteilt, kündigt CSU-Chef Söder an, eine neuerliche Reform zur Bedingung einer möglichen Koalition zu machen. Nimmt der historische Konflikt nie ein Ende?

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Die CSU hat in Karlsruhe einen halben Sieg davongetragen, aber halbe Sieger haben am Ende eben auch zu 50 Prozent verloren. Das ist in diesem Fall besonders bitter, weil der gewonnene Teil des Verfahrens im Grunde auf eine Schwäche der Partei hinweist.