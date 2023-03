Von Robert Roßmann, Berlin

Es war ein Versprechen. Und Bärbel Bas hat es gleich in ihrer ersten Rede als Bundestagspräsidentin abgegeben. "Ich werde die Präsidentin aller Abgeordneten sein", sagte die Sozialdemokratin. Sie werde deshalb all ihre Kraft daransetzen, den Bundestag überparteilich zu leiten. Das war im Oktober 2021. Und so hat es Bas bisher auch gehalten. Doch jetzt gibt es in der Unionsfraktion Unmut über die Bundestagspräsidentin.

Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble (beide CDU), die Vorgänger von Bärbel Bas, hatten sich auch mal gegen die eigene Fraktion gestellt. Lammert erteilte zum Beispiel Abgeordneten das Wort, die die eigene Fraktionsführung nicht reden lassen wollte. "Wenn alle reden, die eine von der Fraktion abweichende Meinung haben, bricht das System zusammen", schimpfte der damalige Unionsfraktionschef Volker Kauder über Lammerts Vorgehen. Als Papst Benedikt XVI. den Bundestag besuchte, ätzte Kauder mit Blick auf Lammert, jetzt seien zwei Unfehlbare im Plenarsaal. Schäuble wiederum hat der Wahlrechtsreform der großen Koalition zur Verkleinerung des Bundestags nicht zugestimmt, weil er sie für unzureichend hielt. Er sollte recht behalten: Bei der Bundestagswahl 2021 wurde das Parlament größer statt kleiner.

Am vergangenen Freitag hat der Bundestag nun erneut eine Wahlrechtsreform beschlossen. Und wie die große Koalition im Oktober 2020 hat die Ampelkoalition die Reform trotz erheblicher Proteste gegen alle Oppositionsfraktionen durchgesetzt. Bas hat sich anders als Schäuble 2020 nicht enthalten, sondern mit Ja gestimmt. Das ist zunächst einmal ihr gutes Recht. Bas sagt, sie sei von der Reform überzeugt - und Bundestagspräsidentinnen werden mit ihrer Wahl ja nicht zu einem politischen Neutrum. Aber die Umstände rund um die Abstimmung empören jetzt die Union.

"Das Verhalten und das Amtsverständnis der Bundestagspräsidentin ist hochgradig irritierend", sagt Thorsten Frei, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, der Süddeutschen Zeitung. Zuerst lasse Bas "es stillschweigend zu, dass die Ampelkoalition unter lautstarkem Protest der Opposition eine Wahlreform durchdrückt, die mit Sicherheit vor dem Bundesverfassungsgericht landet". Hier wäre "ihre vermittelnde Rolle wirklich gefragt gewesen". Und dann lege "sie nicht einmal 24 Stunden nach Verabschiedung des Wahlgesetzes auch noch Vorschläge für eine weitere Reform auf den Tisch, die bereits zwei Mal von Landesverfassungsgerichten wieder einkassiert wurden". Die Empfehlungen von Bas "zeugen nicht von Respekt vor unserer Verfassung". Daher werde die Unionsfraktion dazu "weder in der Wahlrechtskommission noch im Bundestag die Hand reichen".

"Diese Themen brennen vielen jungen Menschen und vielen Frauen unter den Nägeln"

Thorsten Frei und seine Fraktion ärgern sich über ein Interview, das Bas der Funke Mediengruppe gegeben hat. Darin hatte sie ein Paritätsgesetz verlangt. "Wir müssen einen verfassungskonformen Weg finden, wie wir die 50:50 mindestens bei der Kandidatenaufstellung durch die Parteien erreichen - das wird in dieser Wahlperiode die zweite spannende Debatte zum Wahlrecht", hatte Bas gesagt.

Die Union lehnt ein Paritätsgesetz ab. Auch in der Ampelkoalition gibt es Widerstand, die FDP hält ebenfalls nichts von einer solchen gesetzlichen Vorgabe zur Erhöhung des Frauenanteils im Parlament. In Brandenburg und Thüringen haben die Landtage Paritätsgesetze beschlossen, die sind aber von den Landesverfassungsgerichten wieder kassiert worden.

Dass es zwischen Bas und der Union nicht zum Besten steht, hat sich bereits am vergangenen Montag gezeigt. Da hatte CDU-Generalsekretär Mario Czaja darauf hingewiesen, dass ohne das neue Ampel-Wahlrecht die Zahl der Bundestagswahlkreise von 299 auf 280 hätte verkleinert werden müssen, und dass dabei der Wahlkreis von Bas aufgelöst worden wäre. "Ein Schelm, der Böses dabei denkt", sagte Czaja.

Aber wie reagiert Bas auf die Anwürfe? Von der Wahlrechtsreform der Ampelkoalition "kann sich niemand ernsthaft überrascht zeigen", sagt die Bundestagspräsidentin der SZ. Der Vorschlag habe "seit Monaten auf dem Tisch gelegen", die Wahlrechtskommission und der Innenausschuss hätten "ausführlich darüber diskutiert". Es sei klar gewesen, "dass dieser Vorschlag Auswirkungen auf die Erststimme hat und in der Folge sich auch auf die Existenz der Grundmandatsklausel auswirken" könne, sagt die Bundestagspräsidentin. Für sie gelte jetzt: "Nach der Reform ist vor der Reform!" Die Themen Parität, Wahlalter und Dauer der Wahlperiode stünden aktuell auf der Agenda der Wahlrechtskommission - und "diese Themen brennen gerade vielen jungen Menschen und vielen Frauen unter den Nägeln". Ihr persönlicher Wunsch sei es deshalb, "in dieser Wahlperiode noch ein Paket zum Wahlrecht zu schnüren".