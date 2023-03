Von Robert Roßmann, Berlin

Es war ein Versprechen. Und Bärbel Bas hat es gleich in ihrer ersten Rede als Bundestagspräsidentin abgegeben. "Ich werde die Präsidentin aller Abgeordneten sein", sagte die Sozialdemokratin. Sie werde deshalb all ihre Kraft daransetzen, den Bundestag überparteilich zu leiten. Das war im Oktober 2021. Und so hat es Bas bisher auch gehalten. Doch jetzt gibt es in der Unionsfraktion Unmut über die Bundestagspräsidentin.