Die Thüringer AfD will Journalisten von ihrer Wahlparty am Sonntagabend in Erfurt aussperren. Nach zwei Entscheidungen des Landesgerichts Erfurt vom Samstag, das den AfD-Landesverband dazu verpflichtet hatte, abgewiesene Journalisten überregionaler Medien zu der Feier in einem italienischen Restaurant in der Innenstadt einzulassen, erklärte die Partei, jetzt würden gar keine Journalisten zugelassen; auch diejenigen nicht, die bereits eine Akkreditierung erhalten hätten. Stattdessen solle es nun im Landtag in Erfurt die Möglichkeit für Journalisten geben, am Abend der Landtagswahl in Thüringen mit AfD-Politikern zu sprechen.

Der Spiegel, die Springer-Zeitungen Bild und Welt sowie die taz waren gemeinsam vor das Landgericht gezogen, um gegen den Ausschluss ihrer Journalisten von der AfD-Wahlparty vorzugehen. Die Süddeutsche Zeitung war in einer eigenen Klage vor dem Landgericht gegen den Ausschluss vorgegangen. Wahlpartys gelten als wichtige Anlaufstelle, um die Reaktion von Parteien auf Wahlergebnisse nachzuvollziehen und in Kontakt mit Vertretern der Partei kommen zu können. Der gleichberechtigte Zugang zu den Veranstaltungen ist bei anderen Parteien üblich und stellt Transparenz her. Nach Informationen der Welt waren zwei Journalisten der AfD-nahen Jungen Freiheit zugelassen worden. Wer außerdem Zugang erhalten sollte, ist unbekannt.

Der AfD-Vizechef der Landes-AfD und Pressesprecher, Torben Braga, hatte der SZ nach der Anfrage auf Zulassung zur Wahlparty Anfang August mitgeteilt, „eine Anmeldung ist nicht möglich“. Eine Begründung dafür nannte er nicht. Auch gegenüber der Welt hatte Braga die Absage zunächst nicht begründet, ebenso erging es nach SZ-Informationen anderen klagenden Medien. Nach einer ersten Eil-Entscheidung des Landgerichts Erfurt, das die AfD zur Zulassung verpflichtete, fragte die SZ erneut an. In seiner Antwort behauptete Braga, ihm und seiner Partei sei die Entscheidung des Landgerichts gegen den AfD-Landesverband „nicht bekannt“. Die „Berichte und Behauptungen“ änderten nichts an der Beschaffenheit des Veranstaltungsraums, der nicht mehr Medienvertreter zulasse. Der AfD-Landesverband Thüringen unter seinem Vorsitzenden Björn Höcke gilt laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem.

Da die AfD Rechtsmittel gegen die Eilentscheidung des Landgerichts einlegte, musste das Gericht am Samstag, dem Tag vor der Landtagswahl, erneut entscheiden. Der Vorsitzende Richter Christoph von Friesen begründete das Urteil unter anderem damit, dass es sich bei der Wahlparty nicht um eine Dankeschön-Veranstaltung für Wahlhelfer und Parteifreunde handle, sondern diese einen „informatorischen Charakter“ habe. Die AfD habe andere Medienvertreter zu der Wahlparty zugelassen, damit sei diese geöffnet worden. Deshalb müsse die Partei anderen Medienvertretern ebenso eine Teilnahme ermöglichen. Es besteht also ein Recht auf Gleichbehandlung. Der Anspruch darauf könne zwar bei beengten Räumen nicht „uferlos“ sein. Die AfD hätte jedoch für eine faire Auswahl von Medienvertretern ein transparentes Akkreditierungsverfahren nach bestimmten Vorgaben mitteilen müssen.

Die AfD versucht seit Langem, rechte und rechtsextreme Medien zu unterstützen, welche eine Berichterstattung in ihrem Sinne leisten sollen. Hierzu finden etwa Interviews bevorzugt in diesen Medien statt, Informationen werden zuerst dorthin weitergereicht. Andere Medien hingegen werden in weiten Teilen der Partei als politische Gegner wahrgenommen.