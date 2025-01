Drei Wochen vor der Bundestagswahl tobt der Kampf um Wählerstimmen. Kein Wunder: Erfahrungsgemäß sind viele Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen. Als Deutschland im Jahr 2021 einen neuen Bundestag wählte, traf laut einer repräsentativen Umfrage, die das Redaktionsnetzwerk Deutschland veröffentlichte, jeder Zweite erst in den letzten vier Wochen vor der Abstimmung seine endgültige Entscheidung. Weil nur wenige Lust und Muse haben, sich durch die Wahlprogramme zu quälen, erfreut sich der sogenannte Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung immer größerer Beliebtheit: Seit 2002 stellt er Nutzern Thesen zu den wichtigsten Politikfeldern vor, denen sie zustimmen oder die sie ablehnen können. Anschließend zeigt er, mit welcher Partei sie laut Wahl- und Parteiprogramm die größte Schnittmenge haben. Vor der Bundestagswahl 2021 wurde der Wahlomat 21,3 Millionen Mal genutzt – ein Rekordwert. In diesem Jahr soll er am 6. Februar freigeschaltet werden.