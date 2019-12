Ein weiterer Wahlkampfhelfer von Donald Trump muss in Haft. Es handelt sich um einen wichtigen Zeugen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller, der die Russland-Verbindungen Trumps und seines Teams untersucht hat. Rick Gates Aussagen halfen, den Trump-Vertrauten Roger Stone und Wahlkampfchef Paul Manafort zu verurteilen. Die zuständige Richterin in Washington würdigte Gates' Mitarbeit, wegen Steuervergehen müsse er jedoch für 45 Tage hinter Gitter als Teil seiner dreijährige Bewährungsstrafe. Gates Aussagen hatten in der Russland-Affäre bestätigt, dass Wahlkampfchef Manafort Millionen-DollarZahlungen verheimlicht hatte, die er von prorussischen Oligarchen für Politikberatung in der Ukraine erhielt.