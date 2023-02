Warum laut letzten Umfragen die Neuauflage der Wahl an den Machtverhältnissen in der Hauptstadt wohl nicht viel ändern wird, die Freude der Regierenden Bürgermeisterin sich aber in Grenzen halten könnte.

Von Jan Heidtmann

Zum Abschluss des Wahlkampfes an diesem Freitag luden die Parteien noch einmal zum Schaulaufen. Den Auftakt machte der Spitzenkandidat der CDU Berlin, Kai Wegner. Im Konrad-Adenauer-Haus trat er gemeinsam mit Parteichef Friedrich Merz auf. Für den Abend dann hatte Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen, ins Kino International eingeladen - zusammen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Zuvor war bereits Bundeskanzler Olaf Scholz im Wahlkampf unterwegs, um Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zu unterstützen.

Das große Aufgebot hatte sicherlich auch einen sehr banalen Grund: Die Promis hatten es nicht so weit. Am Sonntag wird in Berlin gewählt, nicht etwa in Bremen oder in Thüringen. Die Wege in der Hauptstadt sind kurz. Der Einsatz des Spitzenpersonals ist jedoch vor allem ein Zeichen dafür, wie knapp diese Wahl sein wird. CDU, SPD, Grüne - in der Zusammenschau der letzten Umfragen könnte jede der Parteien das Rote Rathaus gewinnen.

Der Freitag war da nur das Finale in einem ziemlich ungewöhnlichen Wahlkampf. Der hatte Anfang Januar begonnen und wirkte wie das Konzentrat eines normalen Parteienstreits. Ein Wahlkampf in Suppenwürfelformat. Nachdem das Landesverfassungsgericht im vergangenen November die eigentliche Wahl im Herbst 2021 für ungültig erklärt hatte, mussten das Abgeordnetenhaus und die Bezirksparlamente innerhalb von 90 Tagen neu gewählt werden. Im November einigten sich die Parteien auf einen temporären Nichtangriffspakt: Die Berliner sollten noch in Ruhe Weihnachten und Silvester feiern können, erst dann würde die heiße Phase beginnen. Damit dabei keine der Parteien ausschert, wurde sogar das Berliner Straßengesetz geändert: Vor dem 2. Januar durften keine Plakate geklebt werden.

An Silvester wurde dann in Berlin heftiger gefeiert als gedacht, der Wahlkampf begann turbulent. Die Randale zur Jahreswende und die damit verbundenen Sorgen bestimmten in den ersten Tagen des Jahres die politische Agenda. In der Debatte konnte die CDU ihren da noch wackeligen Vorsprung festigen. Danach blieben den Parteien nur noch wenige Wochen, wofür sonst Monate zur Verfügung stehen: Polarisieren, Mobilisieren.

Denn eine der größten Fragen am kommenden Sonntag ist, wie viele Menschen überhaupt abstimmen werden. Nachdem die vergangene Wahl blamabel scheiterte, sind die Berliner nur anderthalb Jahre später erneut gefragt. Zudem fand im Herbst 2021 auch die Bundestagswahl statt, das steigert das Interesse. Wahlexperten gehen deshalb von einer Beteiligung um die 60 Prozent der Wahlberechtigten aus. Zugleich zeigen Umfragen, dass rund ein Drittel der Berliner selbst jetzt noch nicht weiß, wen und ob sie überhaupt wählen. Das Umfrageinstitut Forsa hatte in den vergangenen Tagen versucht, die Stimmung etwas genauer zu erkunden. Das Ergebnis ist ernüchternd. Der Unmut über das politische Personal sowie eine generelle Ratlosigkeit "lässt in noch geringerem Maße verlässliche Aussagen über den Wahlausgang zu, als es ohnehin bei den meisten Wahlen der Fall ist", schreibt Forsa-Chef Manfred Güllner.

Die Spitzenkandidaten von der Linken bis zur AfD waren deshalb bis zuletzt auf der Straße. Wenn es eine Steigerungsform von Omnipräsenz gäbe, dann wäre es dieser Wahlkampf. Kaum eine Fußgängerzone in Berlin, kaum ein Einkaufszentrum, die nicht einer der Spitzenkandidaten besucht hätte. Die Zahl der öffentlichen Streitgespräche der Kandidaten für das Rote Rathaus ist inzwischen gut zweistellig.

Kai Wegner von der CDU schärfte dabei sein Profil als "Schutzpatron der Autofahrer" und als einziger echter Berliner unter den Kandidaten. Die Grüne Bettina Jarasch, eigentlich eher versöhnlich in ihrer Art, benannte wiederum den Klimaschutz klar als Priorität, sollte sie ins Amt kommen. In ihrer Rolle als Verkehrssenatorin ließ sie gleich Teile der Friedrichstraße für den Autoverkehr sperren. Diese Aktion löste nicht nur eine heftige Debatte in der Stadt aus, sie beendete auch vorerst alle Überlegungen für ein Bündnis von CDU und Grünen. "Was die Grünen und Frau Jarasch fordern, ist mit mir nicht zu machen", erklärte Wegner nun im Interview mit dem Tagesspiegel.

Dabei war es Wegner selbst, der lange Zeit für eine Zusammenarbeit mit den Grünen warb. Immer wieder hatte er davon erzählt, wie gern er mit dem Fraktionschef der Berliner Grünen ein Bier oder gar einen Schnaps trinken gehe. Als Signal wurde auch gewertet, dass Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ebenso im Wahlkampf auftrat wie Hendrik Wüst, Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Beide Christdemokraten regieren gemeinsam mit den Grünen.

So schälte sich erst Tag für Tag heraus, worum es am Sonntag eigentlich gehen wird: Mehr Verkehrswende oder weniger? Mehr Mieterschutz oder weniger? Mehr Markt oder mehr Regulierung? Mehr Augenmerk auf die innere Sicherheit oder weniger?

"Es gibt in der Koalition sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was der beste Weg für diese Stadt ist."

Eine etwas paradoxe Rolle nimmt dabei die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ein. Seit gut einem Jahr regiert sie mit den Grünen und der Linken. Ein Bündnis, das sie kürzlich so beschrieb: "Es gibt in der Koalition an zentralen Punkten sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was der beste Weg für diese Stadt ist." Die Wahlkämpferin Giffey steht gewissermaßen in Opposition zu der Regierenden Bürgermeisterin Giffey.

Bereits nach der Wahl 2021 hätte sie lieber mit der FDP als mit den Linken regiert. Zuletzt hat sie sich klar gegen den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen ausgesprochen, einem der wichtigsten Projekte der Linken. Zugleich kritisierte sie das Tempo, mit dem die Grüne Jarasch die Verkehrswende vorantreibt. Dennoch gibt es für Giffey letztendlich nur zwei Möglichkeiten, Regierende Bürgermeisterin zu bleiben. Im eher unwahrscheinlichen Fall, dass die SPD am Sonntag stärker wird als die CDU, könnten sich beide Parteien zusammenschließen; möglicherweise auch zu einer so genannten Deutschlandkoalition mit den Liberalen.

Der wahrscheinlichste Fall ist jedoch ein "Weiter-so": Liegt die SPD vor den Grünen, könnte Giffey auch das bisherige Bündnis fortsetzen. Die CDU wäre in diesem Szenario zwar stärkste Partei, hätte aber keinen Koalitionspartner. Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU, hat diese Möglichkeit Ende der Woche ziemlich drastisch auf Twitter kommentiert: "Erst Wahl-Debakel, dann Wahl-Klau?" Die Replik auf seine Unterstellung kam schnell und sogar aus der eigenen Partei: "Es ist gefährlich für unsere Demokratie, wenn mit solchen Sprüchen eine Regierungsbildung delegitimiert werden soll, die ohne die stärkste Partei erfolgt, sich aber auf eine Mehrheit im Parlament stützen kann", schrieb Ruprecht Polenz auf Twitter, einst selbst Generalsekretär in der Bundes-CDU. Bei Trump könne man beobachten, wie dieses Gift wirke.