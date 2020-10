Ob der Corona-Test nun tatsächlich negativ ausgefallen ist, erfuhr die Öffentlichkeit nicht. Nur, dass Donald Trump nach "gegenwärtig anerkannten Standards kein Übertragungsrisiko für andere mehr darstellt". So erklärt es der Arzt Sean Conley in einem vom Weißen Haus verbreiteten Schreiben. Etwa zehn Tage nach dem Auftreten der ersten Symptome von Covid-19 könne der US-Präsident seine Quarantäne beenden. Trump steigt wieder in den Wahlkampf ein. "Ich fühle mich großartig", sagte er am Samstagabend in einer Ansprache vom Balkon des Weißen Hauses. Schon am Montagabend will er in Orlando im US-Bundesstaat Florida auftreten, weitere Stationen seiner Wahlkampftour sollen am Dienstag in Pennsylvania und am Mittwoch in Iowa sein.

Pennsylvania gilt als Swing State - zuletzt gewannen hier 2016 die Republikaner, nun führen in Umfragen die Demokraten. Ebenso in Iowa. Nach aktuellen Umfragen liegt der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden mit 54 Prozent vorn, Trump käme auf 42 Prozent. Doch noch gibt es viele unentschiedene Wähler. Trump warnte in seiner kurzen Rede vom Balkon seines Amtssitzes erneut davor, Joe Biden zu wählen, dessen Programm der Präsident als kommunistisch bezeichnet. Biden rief die US-Amerikaner auf, zahlreich zur Wahl gehen, damit ein eindeutiges Ergebnis erzielt werde, das nicht angezweifelt werden könne.

Unterstützung erhalten Joe Biden und Donald Trump von sehr unterschiedlichen Seiten. Während die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Samstag auf Twitter dazu aufrief, Joe Biden zu wählen, erhielt Trump Rückendeckung von den islamistischen Taliban in Afghanistan.

"Wir hoffen, dass er die Wahl gewinnt und die US-Militärpräsenz in Afghanistan abwickelt", sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid in einem Telefoninterview des Senders CBS. Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ist eines der Versprechen Trumps in seinem Wahlkampf. Der Sprecher von Trumps Wahlkampfteam, Tim Murtaugh, wies die Unterstützung der Taliban zurück. Biden verspricht Investitionen von zwei Billionen Dollar für grüne Technologien in den USA.

Währenddessen ist am Wochenende bei Protesten einer rechten Gruppe und linker Gegendemonstranten in Denver ein Mann erschossen worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zum Opfer wurden nicht gemacht. Seit Monaten wird vielerorts gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Verstärkt gehen aber auch rechte Gruppen auf die Straßen. Trump rückt daher verstärkt das Thema Recht und Ordnung in den Fokus. Kritiker werfen ihm vor, mit seiner Rhetorik die Stimmung zusätzlich anzuheizen.