In der Stuttgarter Staatsgalerie hängt eine hübsche Discokugel an der Decke. Unter der Kugel versammeln sich am Sonntagabend die baden-württembergischen Grünen, bereit für die Wahlparty. Die Stimmung ist angemessen aufgekratzt, die Weingläser sind gefüllt. Und dann, als um 18 Uhr die Prognose von Infratest Dimap an die Wand projiziert wird und der grüne Balken bei 32 Prozent stehen bleibt, verwandelt sich der Saal stimmungstechnisch in ein kleines Fußballstadion nach einem Tor. Fäuste werden nach oben gerissen, Schals geschwenkt. Manche skandieren „Cem, Cem“. Genauso laut ist der Jubel, als der CDU-Balken bereits bei 29 Prozent stehen bleibt. Es ist nur eine Prognose, es kann sich noch vieles ändern. Aber die Grünen liegen in Führung. Es sieht zumindest so aus, als wäre Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident.