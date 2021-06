Von Markus Balser und Constanze von Bullion, Berlin

Wenige Monate vor der Bundestagswahl gibt es in Deutschland eine heftige Kontroverse über die sozialen Folgen eines beschleunigten Klimaschutzes. Der Vorstoß der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, den Benzinpreis bis 2023 um insgesamt 16 Cent zu erhöhen, stieß in allen anderen Bundestagsparteien auf Widerstand. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprachen sich am Donnerstag strikt gegen höhere Aufschläge auf Benzin und Diesel aus. Wer weiter an der Spritpreisschraube drehe, zeige, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger seien, warnte Scholz. "Auto-Mobilität darf nicht zum Luxusgut werden", sagte Scheuer der Süddeutschen Zeitung. "Die Grünen wollen Beschränkungen, Verbote und den ländlichen Raum abhängen. Das will ich nicht." FDP, Linke und AfD lehnen den Vorstoß ebenfalls ab.

Der Streit markiert den Auftakt in den Bundestagswahlkampf und zeigt, wie wichtig das Thema Klimaschutz angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse wird. Nachdem Baerbock ihre Bewerbung für die grüne Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hatte, waren die Umfragewerte ihrer Partei auf nie erreichte 28 Prozent gestiegen. Nach einigen Kontroversen sehen neuere Umfragen die Grünen wieder hinter der Union und bei 22 bis 25 Prozent. Der Streit um den Benzinpreis zeigt nun, wie sehr sich auch im linken Lager die Tonlage verschärft. "Preistreiberei ist kein Klimaschutz", warnte der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. "Tanken muss auch für das schmale Portemonnaie bezahlbar sein", sagte er.

Baerbocks Pläne bedeuten allerdings nur eine leichte Verschärfung der ohnehin bestehenden Regierungspläne von Union und SPD. Sie hatten bereits 2019 beschlossen, Treibstoffe zum Schutz des Klimas durch die Einführung eines CO₂-Preises bis 2025 um etwa 15 Cent je Liter zu verteuern. Die Grünen planen nun eine Erhöhung um insgesamt 16 Cent bereits bis 2023. "Ich wundere mich sehr über das widersprüchliche Agieren der Regierungskoalition. Erstens hat sie einen CO₂-Preis selbst eingeführt, der schrittweise steigt. Zweites hat sie gerade die Klimaziele geschärft - beides zu Recht", sagte Baerbock der SZ am Donnerstag. Union und SPD sollten "zu den eigenen Beschlüssen stehen und sie umsetzen".

Die Grünen-Chefin verwies auf ein Konzept ihrer Partei, das Klimapolitik mit Gerechtigkeit verbinden soll. Demnach soll der Staat seine Mehreinnahmen für Klimaschutz an alle Bürgerinnen und Bürgern wieder ausschütten. Wer wenig Geld hat, nur ein kleines Auto fährt oder wenig Wohnraum beheizt, soll mehr Energiegeld zurückbekommen. Wer viel verbraucht, soll keinen Vorteil haben. "Davon profitieren gerade Menschen mit niedrigeren Einkommen", sagte Baerbock. Klimaschutz lasse sich sozial gestalten, "man muss es nur wollen".

Der Vorstoß der Grünen löst auch deshalb so heftige Reaktionen aus, weil der Benzinpreis wegen der wirtschaftlichen Erholung derzeit Rekordhöhen erreicht. Im Mai kostete ein Liter Super im Schnitt 1,48 Euro, Diesel im Schnitt 1,33 Euro. Im vergangenen Jahr waren es noch 1,26 und 1,11 Euro. Der Benzinpreis hat das höchste Niveau seit Mai 2019 erreicht, der Dieselpreis sogar seit November 2018. Vor allem Pendler treffen die hohen Preise besonders hart.