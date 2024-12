Nach den Attacken auf Wahlkämpfer der SPD sind an diesem Montag drei Männer im Alter von 16, 18 und 19 Jahren in Untersuchungshaft genommen worden. Ein vierter Tatverdächtiger im Alter von 19 Jahren wurde unter Auflagen freigelassen. Den jungen Männern wird vorgeworfen, am vergangenen Samstag zwei Wahlkämpfer der SPD angegriffen zu haben. Dabei wurden ein SPD-Mitglied und zwei Polizeibeamte verletzt. Die Täter werden deshalb der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall beschuldigt.

Der Vorfall war am Sonntag bekannt geworden und sogleich von SPD und Grünen verurteilt worden. „Solche Gewalttaten zeigen erneut, wie gefährlich der Rechtsextremismus für unsere Gesellschaft ist“, sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch dem RBB am Sonntag. Die Landesvorsitzende der Grünen Nina Stahr sagte, „als demokratische Kräfte stehen wir solidarisch zusammen und treten gemeinsam gegen rechtsextreme Gewalt und Hass ein“. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verurteilte den Angriff.

Heftige Tritte mit Springerstiefeln auf den am Boden Liegenden

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die Tatverdächtigen aus Halle in Sachsen-Anhalt angereist, um an einem Aufmarsch Rechtsradikaler im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg teilzunehmen. Nach eigenen Aussagen hätten sie dabei die körperliche Auseinandersetzung mit „Linken“ suchen wollen, berichtet die Staatsanwaltschaft. Auf dem Weg dorthin seien sie im Bezirk Steglitz-Zehlendorf auf die SPD-Wahlkämpfer getroffen, die gerade ihren Infostand abgebaut hatten und sich auf dem Nachhauseweg befanden.

Beim Betreten eines Busses hätten zwei der Beschuldigten die SPD-Mitglieder als „linke Zecken“ beleidigt und sie körperlich attackiert. Als die beiden Opfer zu Boden gingen, sei einer von ihnen mehrfach heftig mit Springerstiefeln an den Kopf und in den Rumpf getreten worden. Auch zwei zufällig anwesende Polizisten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft von den jungen Männern angegriffen worden. Ein Beamter wurde mit einer Glasscherbe im Gesicht verletzt, der andere erlitt eine Fraktur an der Hand. Die Täter konnten schließlich mithilfe zusätzlich herbeigerufener Polizeikräfte festgenommen werden. „Der Wahlkampf in Steglitz-Zehlendorf beginnt mit Angriffen von Nazis gegen die Demokratie“, schrieb der SPD-Kreisvorsitzende Ruppert Stüwe kurz nach dem Angriff in den sozialen Medien.

Schon während der letzten Wahlkämpfe gab es Gewalttaten

Schon im vergangenen Frühjahr und Sommer, als neu über das Europaparlament, drei Landtage und viele Kommunalvertretungen abgestimmt werden musste, war es in den Wahlkämpfen zu körperlichen Attacken gekommen. Der Angriff auf den SPD-Abgeordneten Matthias Ecke, der in Dresden beim Plakatieren von extrem Rechten krankenhausreif geschlagen worden war, hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, war aber nur ein Fall von vielen. Betroffen waren fast alle Parteien, wobei sich der größte Teil der Angriffe gegen die demokratischen Parteien richtete.

Die Sicherheitsbehörden hatten daraufhin den Schutz der Wahlkämpfe teils erheblich verstärkt, dennoch zählte das Innenministerium Sachsen in dieser Zeit fast 900 politisch motivierte Straftaten, 14 davon seien Gewaltdelikte gewesen. Dazu wurden vermutlich auch die Steinwürfe auf das Haus einer Stadträtin von den Linken im Landkreis Zwickau gezählt. Im brandenburgischen Cottbus wurde die gebürtige Kamerunerin und CDU-Politikerin Adeline Abimnwi Awemo angegriffen, als sie zusammen mit ihren Kindern Wahlplakate aufhängen wollte.

„Eine hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben“, sagt ein Sprecher der Berliner SPD nach dem Angriff vom Sonnabend. Das liege einmal daran, dass es der Polizei gar nicht möglich sei, Wahlveranstaltungen flächendeckend zu schützen. Gerade in der heißen Wahlkampfphase seien ständig Unterstützer der Parteien unterwegs. Zum anderen sei eine Rundum-Bewachung von den meisten Parteien auch gar nicht gewollt: „Es ist unmöglich einen vernünftigen Wahlkampf unter ständigem Polizeischutz durchzuführen.“