Angriff in Dresden

Der heftige Angriff auf den SPD-Kandidaten Matthias Ecke ist nur eine von mehreren Attacken im Wahlkampf. Sachsens Innenminister Armin Schuster sieht das als Folge von Provokationen vor allem am rechten Rand.

Interview von Jan Heidtmann, Berlin

Der brutale Angriff auf den SPD-Europakandidaten Matthias Ecke in Dresden ist nur eine von mehreren Attacken auf Wahlkämpfer und Amtsträger vor den Abstimmungen zum Europaparlament und in einigen Kommunen Ostdeutschlands. Bereits vor einer Woche wurden in Chemnitz, Leipzig und Zwickau Mitglieder der Grünen und der Partei Volt attackiert. Die Wahlkämpfer zu schützen kann nicht nur Aufgabe der Sicherheitsbehörden sein, meint Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU.