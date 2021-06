Die CSU will im Juli noch ein eigenes Programm vorlegen - Fahnen beider Unionsparteien am Montag in Berlin.

Wie viel CSU steckt eigentlich im gemeinsamen Unionsprogramm, das nach einigem Hin- und Her und ein bisschen Theaterdonner in Berlin präsentiert wurde?

Von Andreas Glas

Man ist ja fast froh, als Markus Söder irgendwann doch noch diesen Satz sagt: "Die Idee stammt von uns." Sieben Minuten dauert sein Auftritt am Montag in Berlin bereits, bis Söder dezent darauf hinweist, dass es im Wahlprogramm der Union eine Note gibt, die explizit nach CSU riecht: die Idee der sogenannten Generationenrente. Am Samstag, bei seinem Auftritt vor der CSU-Parteijugend, hatte das noch etwas selbstbewusster geklungen, mehr nach dem Söder, den man sonst so kennt. Man habe das gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU "an einigen Stellen gut angepasst an unsere Vorstellungen", sagte der CSU-Parteichef bei der Landesversammlung der Jungen Union. Welche Stellen das waren, wollte Söder da noch nicht verraten. Aber jetzt liegt das Programm ja auf dem Tisch. Also, wie viel CSU steckt tatsächlich in dem Papier?

Ausgerechnet bei Söders Lieblingsthema fällt auf, dass zumindest die Wortwahl mehr nach CDU-Chef Armin Laschet klingt. In einem reinen CSU-Programm jedenfalls würde der Begriff "Industrieland" eher nicht in der Überschrift zum Kapitel Klimaschutz stehen. In Bayern sieht sich Söder ja schon einen Schritt weiter und spricht seit Langem schon vom "Hightech-Land". Aber auch inhaltlich bleibt das Programm der Union an manchen Stellen hinter dem zurück, was Söder für Bayern zumindest versprochen hat, zum Beispiel Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. Im gemeinsamen Papier von CDU und CSU ist als Zielmarke das Jahr 2045 formuliert. Auch die Solarpflicht für Neubauten, die in Bayern immerhin als Ankündigung existiert, fehlt im Programm der Schwesterparteien. Vergeblich sucht man auch nach dem 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen, das Söder bis zum Jahr 2030 für ganz Deutschland vorschwebt - und das er noch vor ein paar Tagen gefordert hatte.

Man darf damit rechnen, dass sich Solarpflicht und 365-Euro-Ticket dann im separaten Wahlprogramm der CSU finden werden, das die Partei Mitte Juli präsentieren will. Das CSU-Programm werde jedoch "nicht konfrontativ, sondern additiv sein", diese Betonung ist Generalsekretär Markus Blume wichtig. Darin wird dann auch die Mütterrente stehen, auf die sich CDU und CSU nicht einigen konnten - trotz demonstrativer Harmonie und Geschlossenheit. CSU-Chef Söder gibt sich überzeugt, dass er die Mütterrente in Koalitionsverhandlungen durchsetzen kann. Ebenso übrigens wie die Forderung, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft zu senken, der die CDU offenbar nicht nachkommen wollte. In CSU-Kreisen ist zudem die Rede davon, dass steuerliche Begünstigungen fürs Home-Office ein Punkt im eigenen Programm sein könnten. Auch hierfür war die CDU dem Vernehmen nach nicht zu gewinnen.

Mit Blick auf das Schwesternprogramm beansprucht die CSU auch das Festhalten an der schwarzen Null für sich - vehementer Widerstand der CDU ist hier allerdings nicht überliefert. Außerdem darf man natürlich die Frage stellen, ob die CSU wirklich bereit war, bis aufs Letzte um ihre Themen kämpfen. Wären alle ihre Forderungen im gemeinsamen Papier gelandet, womit hätte sich die CSU in ihrem eigenen Programm noch profilieren können?