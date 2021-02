Die Grünen haben eine Spende in Höhe von 500 000 Euro erhalten. Das geht aus einer Übersicht des Bundestags zu Parteispenden hervor. Demnach war die Spende am Montag eingegangen, am Dienstag wurde sie veröffentlicht. Auf Spiegel-Anfrage bestätigte die Partei, noch nie zuvor eine größere Einzelspende erhalten zu haben. Das Geld ist demzufolge für die diesjährigen Wahlkämpfe vor den Landtagswahlen und der Bundestagswahl bestimmt. Der Spender soll der Gründerfamilie eines großen Pharmaunternehmens entstammen. Einzelspenden über 50 000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten sofort melden, der die Angaben zeitnah veröffentlichen muss.