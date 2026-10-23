Der Republikaner Vivek Ramaswamy lässt die Demokratin Amy Acton von deren Mutter als Lügnerin verleumden – dabei wurde sie als Kind vergewaltigt. Auch viele Konservative sind entsetzt über die Kampagne. Donald Trump ist begeistert.

Es geht immer noch eine Spur schäbiger in Amerikas Wahlkampf, wie dieses Video von Vivek Ramaswamy zeigt. Der Republikaner will bei den US-Zwischenwahlen am 3. November Gouverneur von Ohio werden, in den Umfragen führt allerdings ganz knapp die Demokratin Amy Acton. Da hatten der Milliardär Ramaswamy und seine PR-Leute eine besonders geschmacklose Idee.