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USADer übelste Werbespot im amerikanischen Wahlkampf

Lesezeit: 5 Min.

Vivek Ramaswamy und Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio am 12. Oktober.
Vivek Ramaswamy und Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio am 12. Oktober.
Foto: Alex Wong/Getty Images via AFP

Der Republikaner Vivek Ramaswamy lässt die Demokratin Amy Acton von deren Mutter als Lügnerin verleumden – dabei wurde sie als Kind vergewaltigt. Auch viele Konservative sind entsetzt über die Kampagne. Donald Trump ist begeistert.

Von Peter Burghardt, Washington

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Es geht immer noch eine Spur schäbiger in Amerikas Wahlkampf, wie dieses Video von Vivek Ramaswamy zeigt. Der Republikaner will bei den US-Zwischenwahlen am 3. November Gouverneur von Ohio werden, in den Umfragen führt allerdings ganz knapp die Demokratin Amy Acton. Da hatten der Milliardär Ramaswamy und seine PR-Leute eine besonders geschmacklose Idee.

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SZ PlusVon Charlotte Walser

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