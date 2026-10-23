Es geht immer noch eine Spur schäbiger in Amerikas Wahlkampf, wie dieses Video von Vivek Ramaswamy zeigt. Der Republikaner will bei den US-Zwischenwahlen am 3. November Gouverneur von Ohio werden, in den Umfragen führt allerdings ganz knapp die Demokratin Amy Acton. Da hatten der Milliardär Ramaswamy und seine PR-Leute eine besonders geschmacklose Idee.
USADer übelste Werbespot im amerikanischen Wahlkampf
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Der Republikaner Vivek Ramaswamy lässt die Demokratin Amy Acton von deren Mutter als Lügnerin verleumden – dabei wurde sie als Kind vergewaltigt. Auch viele Konservative sind entsetzt über die Kampagne. Donald Trump ist begeistert.
Von Peter Burghardt, Washington
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