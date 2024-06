Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter will sein politisches Engagement auch nach dem körperlichen Angriff gegen ihn fortsetzen. "Ich halte weiter Kurs ganz besonders für die Unterstützung der Ukraine", schrieb Kiesewetter auf der Plattform X, ehemals Twitter. Kiesewetter war am Samstagmorgen an einem Infostand seiner Partei in Aalen von einem Mann angegangen und zu Boden gestoßen worden. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei dem Täter um einen 55-Jährigen, der Kiesewetter zunächst beleidigt und dann körperlich attackiert hatte. Danach flüchtete der Mann. Er sei aber namentlich bekannt, hieß es in der Mitteilung. Der Abgeordnete kam mit leichten Verletzungen davon und musste vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Zum Hintergrund der Tat ist bislang nichts bekannt.