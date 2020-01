Was da aus Hamburg kommt, ist fast schon lustig: Die dortige SPD verzichtet auf Wahlkampfhilfe ihrer Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bei der bevorstehenden Bürgerschaftswahl. Weil, so Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), solche Gastauftritte nicht mehr zu planen gewesen seien; man habe ja nicht gewusst, wer die Partei führen würde. Verzeihung: Wenn so viel Vorlauf wirklich nötig ist, hätten die Hanseaten so eine Show auch mit Mrs. und Mr. X vorbereiten können. Denn dass und wann es neue Chefs geben würde, war ja klar.

Oder sind die Hanseaten nur beleidigt? Zu den Unterlegenen im Rennen um diese SPD-Führung zählt Olaf Scholz, Tschentschers Vorgänger und Förderer. Scholz fuhr 2011 (48,4 Prozent) und 2015 (45,6 Prozent) Ergebnisse für die Geschichtsbücher ein. Ihm konnte es wirklich egal sein, wer unter ihm der SPD vorsaß. Er verzichtete damals ebenso auf Hilfe der Parteiführung, wie Tschentscher erinnert.

Doch was 2011/15 Zeichen echter Hamburger Stärke war, untermalt heute nur die Schwäche der Partei. Tschentscher imitiert Scholz' stolze Position lediglich, während er auf ein Kopf-an-Kopf-Duell mit den Grünen zusteuert. In so einer prekären Situation erwartet er sich von der neuen SPD-Führung offenbar rein gar nichts. Ist doch nicht lustig.