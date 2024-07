Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat der CDU -Bundesvorsitzende Friedrich Merz vor dem Nationalismus der AfD gewarnt. Die Wahlen würden nicht nur in Deutschland , sondern in ganz Europa beobachtet, sagte er beim gemeinsamen Wahlkampfauftakt der Landesverbände Sachsen und Thüringen im sächsischen Meerane. Es gehe darum, das Land in der Mitte zu halten.

„Konservativ, liberal, sozial - alles richtig, aber nicht nationalistisch. Wir sind auch Patrioten in der CDU“, sagte Merz. Aber der Unterschied sei, dass Patrioten ihr Land liebten und Nationalisten andere Länder hassten. Da gebe es keine Kompromisse. Merz betonte, dass es eine Zusammenarbeit mit der AfD deswegen nicht geben werde.

SZ Plus Thüringer Landtag : Wie die AfD die politische Debatte vergiftet Björn Höcke ist wegen der Verwendung von NS-Parolen verurteilt worden. Die SZ hat untersucht, wie er und die AfD im Thüringer Landtag mit rechter Sprache Politik machen. Von Sabrina Ebitsch, Marie Gundlach, Lena Kampf, Stefan Kloiber, Isabel Kronenberger, Berit Kruse, Roland Preuß und Natalie Sablowski

Er lobte den thüringischen Spitzenkandidaten Mario Voigt dafür, mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke in die öffentliche Diskussion gegangen zu sein und „ihm auch ein bisschen die Maske vom Gesicht zu holen“. „Dafür hast du den allergrößten Respekt und Dank verdient“, sagte er. Höcke habe anschließend in den eigenen Reihen Probleme bekommen, weil er in der Diskussion mit Voigt zu soft, zu weich, zu freundlich gewesen sei.

Gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dem thüringischen Landesvorsitzenden Mario Voigt beging Merz am Donnerstagabend den Wahlkampfauftakt der beiden Landesverbände Sachsen und Thüringen. Am 1. September stehen in beiden Ländern Landtagswahlen an.

In Sachsen lag die Partei zuletzt bei einer Infratest-Umfrage mit 29 Prozent knapp hinter der AfD (30 Prozent). Im benachbarten Thüringen kam die CDU bei einer Insa-Umfrage von Ende Juni mit 22 Prozent nur knapp vor dem BSW (20 Prozent) auf Platz zwei, deutlich hinter der AfD (29 Prozent).