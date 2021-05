Sie wollen im Herbst ganz nach oben und der Union das Kanzleramt entreißen: Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Zudem treten beide im gleichen Potsdamer Wahlkreis an und kämpfen um ein Direktmandat für den Bundestag - zwei Kanzlerkandidaten in einem Wahlkreis, das gab es noch nie. Jetzt treffen sie zum ersten Mal seit ihrer Ernennung in einer öffentlichen Diskussion aufeinander.

Für die Grünen-Politikerin Baerbock sehen die Umfragen derzeit besser aus als für den Sozialdemokraten Scholz. Doch der Ton wird härter, die Auseinandersetzungen auch, wie Annalena Baerbock in den vergangenen Tagen erfuhr. Noch ist der Ausgang der Wahl am 26. September völlig offen.

Wird Baerbock ihre fehlende Regierungserfahrung zum Verhängnis? Oder für Scholz der mehrheitliche Wunsch der Bevölkerung nach Veränderung? Mit wem wollen sie am liebsten koalieren? Was schätzen die beiden Kandidaten am jeweils anderen? Durch den "Polittalk aus der Hauptstadt - Wer schafft's ins Kanzleramt?" führen rbb-Inforadio-Moderatorin Angela Ulrich und Stefan Braun, Politik-Redakteur der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Dazu kommt der Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung Robert Vehrkamp.

Die Diskussion können sie hier im Livestream verfolgen. Außerdem überträgt Inforadio das Gespräch live ab 20.15 Uhr, im rbb Fernsehen ist der Talk um 21 Uhr zu sehen. Das Video der Veranstaltung wird anschließend unter inforadio.de/polittalk abrufbar sein. "Der Polittalk aus der Hauptstadt" ist eine Kooperation von Inforadio und der Süddeutschen Zeitung mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung.