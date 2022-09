EVP-Chef Manfred Weber hat in Italien Wahlkampf für Silvio Berlusconis Forza Italia gemacht. Das ärgert so einige.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Es gibt Namen im politischen Geschäft, die leuchten rot wie Warnlampen. Der schlechte Ruf solcher Personen färbt ab, als Politiker mit Ambitionen hält man sich von ihnen lieber fern.

Eine dieser Personen ist Silvio Berlusconi. Der frühere italienische Regierungschef war als Mensch nie appetitlich und als Unternehmer und Politiker in der Wahl seiner Mittel nie skrupulös. Gegen den 85-Jährigen wurden knapp drei Dutzend Verfahren geführt, die Bandbreite seiner Gesetzesverstöße reicht von Korruption und Amtsmissbrauch über Steuerhinterziehung bis zur Förderung der Prostitution von Minderjährigen. Könnte man es sich aussuchen, würde man sich als führender Europaparlamentarier vermutlich nicht freiwillig mit Berlusconi in einem Wahlkampfvideo zeigen.

Das weiß wohl auch Manfred Weber, CSU-Politiker, Präsident der Europäischen Volkspartei (EVP) und Vorsitzender von deren Fraktion im Europaparlament. Insofern kann es ihn nicht wirklich überrascht haben, dass sein gemeinsamer Auftritt mit Berlusconi in einem Wahlkampfvideo der Partei Forza Italia (FI) auf Kritik stoßen würde. Und die hagelte es in den vergangenen Tagen denn auch, vor allem aus den anderen Fraktionen im Europaparlament. Er sei "ziemlich erschüttert", dass Weber jemandem wie Berlusconi beistehe, sagte der SPD-Abgeordnete Jens Geier. Die Vizepräsidentin des Parlaments, die FDP-Politikern Nicola Beer, bezeichnete den früheren italienischen Premier als "nicht unterstützenswert". Aus den Reihen der Grünen hieß es, die Wahlhilfe Webers sei "befremdlich". Auch in der Debatte des EU-Parlaments am Mittwoch in Straßburg wurde Weber wieder hart angegangen.

Wenn Webers Engagement für Berlusconi allerdings eines nicht ist, dann befremdlich. Im Gegenteil, es lässt sich relativ leicht erklären: Berlusconi firmiert immer noch als Präsident der FI. Die FI wiederum gehört auf europäischer Ebene zur konservativ-bürgerlichen EVP, so wie CDU und CSU auch. Weber machte in Italien also Wahlkampf für ein Mitglied jener politischen Familie, die er in Europa anführt. Das gehört zu seinen Aufgaben.

Doch die Praxis ist komplizierter. Denn problematischer als Berlusconi und die Forza Italia sind die beiden weit rechts stehenden Parteien, mit denen die FI für die italienische Parlamentswahl am 25. September ein Wahlbündnis eingegangen ist - die rechtspopulistische Lega, die von dem Haudrauf und Putin-Bewunderer Matteo Salvini angeführt wird, sowie die postfaschistischen Fratelli d'Italia (FdI), die Brüder Italiens. Diese Partei wird von Giorgia Meloni geleitet, einer harten Nationalistin und EU-Skeptikerin. Das rechte Dreierbündnis führt derzeit die Wahlumfragen an, Meloni hat wohl gute Chancen, Italiens erste Regierungschefin zu werden.

Im Gegensatz zur FI gehören Lega und Fratelli nicht zur EVP. Ihre Abgeordneten im Europaparlament haben sich den Fraktionen anderer Parteienfamilien angeschlossen - und zwar solchen, an deren EU-Treue man durchaus zweifeln kann. Die Lega gehört zur rechtsnationalistischen Fraktion Identität und Demokratie (ID), die Fratelli d'Italia sind Mitglied bei den Europäischen Konservativen und Reformern (EKR), die auch die Heimat der deutschen AfD sind.

Praktisch setzt sich Weber für ein Wahlbündnis mit anti-europäischen Parteien ein

Für Weber bedeutet das: Er macht zwar persönlich nur Wahlkampf für die FI. De facto aber setzt er sich damit auch für ein Wahlbündnis ein, dem zwei mehr als anrüchige Parteien angehören. In Webers Umfeld ist man sich dieses Mitgehangen-mitgefangen-Problems durchaus bewusst. Das Gegenargument: Berlusconi und die Forza seien verlässlich proeuropäisch und bürgerlich. Je stärker die FI bei der Wahl abschneide - eventuell auch mit Webers Hilfe -, desto besser könne sie in der künftigen italienischen Rechtsregierung darüber wachen, dass das Land nicht vom europäischen Kurs abweiche.

Bisher hat das Rechtsbündnis versucht, Sorgen vor einer Wende in der traditionell europafreundlichen Politik Italiens zu zerstreuen. Auch Meloni wisse, dass sie es als neue Regierungschefin mit einem Krisenwinter zu tun haben werde, sagt ein Vertrauter Webers. Sie werde nicht die Finanzmärkte gegen Rom aufbringen, indem sie europafeindliche Dinge tue. Allerdings, so heißt es in Webers Umgebung, sei das nur die Analyse zum jetzigen Zeitpunkt - vor der Wahl. Wie sich Lega und Fratelli zur EU verhalten, wenn sie an der Macht seien, wisse man auch nicht sicher. Es ist auch möglich, dass dann tatsächlich Silvio Berlusconi der einzige echte Europäer in Rom ist.